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В пресс-службе Бекмамбетова опровергли информацию о болезни режиссера

Ранее СМИ сообщали, что режиссер проходит терапию после того, как у него нашли тяжелое заболевание, но в пресс-службе рассказали, что он всего лишь прошел плановое обследование у семейного врача
Тимур Бекмамбетов Александр Щербак/ТАСС
Описание
Тимур Бекмамбетов
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов прошел плановое обследование у семейного врача, он абсолютно здоров, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Бекмамбетова.

"Информация о тяжелом заболевании продюсера неверна. Мы предполагаем, что она появилась после планового посещения семейного доктора. Бекмамбетов прошел обследование и, по заключению врача, абсолютно здоров", - сообщает пресс-служба.

Ранее СМИ сообщали, что у Бекмамбетова нашли тяжелое заболевание и сейчас он проходит терапию.

Тимур Бекмамбетов - основатель студии "Базелевс", режиссер фильмов "Ночной дозор", "Дневной дозор", "Особо опасен", продюсер фильмов "Время первых", "Горько!", "Убрать из друзей", "Хардкор", "Елки".

Теги
РоссияБекмамбетов, Тимур Нуруахитович
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