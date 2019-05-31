СМИ: Роберта Паттинсона утвердили на роль Бэтмена

ТАСС, 31 мая. Кинокомпания Warner Bros. утвердила британского актера Роберта Паттинсона на роль Бэтмена в новой трилогии фильмов о супергерое. Об этом сообщил в пятницу интернет-портал Deadline.

По его данным, на роль Бэтмена помимо Паттинсона рассматривали также еще одного британца - Николаса Холта, однако в итоге Warner Bros. решила сделать свой выбор в пользу Паттинсона.

Новую кинотрилогию про человека - летучую мышь собирается снимать американский режиссер Мэтт Ривз. Ее первая часть, как ожидается, выйдет на экраны в 2021 году. Как сообщает Deadline, официальное заявление Warner Bros. о том, что 33-летнему Паттинсону досталась главная роль, последует уже в самое ближайшее время. Образ Бэтмена в разное время воплощали на экране такие актеры, как Майкл Китон, Вэл Килмер, Джордж Клуни, Кристиан Бэйл, Бен Аффлек.

Ранее издание Variety сообщало, что Паттинсон является главным претендентом на роль Бэтмена. Кинокомпания Warner Bros. эту информацию не комментировала.

Как ожидается, съемки начнутся в конце 2019 или в начале 2020 года.

Роберт Паттинсон известен по серии фильмов о вампирах "Сумерки". Он также сыграл в картинах "Высшее общество", "Хорошее время", "Космополис" и других.