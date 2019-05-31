Номинанты на премию "Грэмми" и оркестр из Армении выступят на Sochi Jazz Festival

СОЧИ, 31 мая. /ТАСС/. Двенадцатикратный номинант на премию "Грэмми" группа Spyro Gyra, Государственный джаз-оркестр Армении под управлением Армена Уснунца и Московский джазовый оркестр станут хедлайнерами X Sochi Jazz Festival, который пройдет в Сочи с 1 по 4 августа. Об этом говорится в сообщении организаторов фестиваля.

"Хедлайнерами юбилейного фестиваля станут трио одной из самых известных джазовых вокалисток США, дважды номинантки на премию "Грэмми" Джейн Монхайт, которая выступит 2 августа в Зимнем театре вместе с Квинтетом Игоря Бутмана. Также 3 августа свою программу представит выдающийся американский певец, гитарист и композитор Аллан Харрис, известный публике благодаря уникальному голосу и оригинальным интерпретациям джазовых стандартов, и его Band", - говорится в сообщении.

В этот же день в Зимнем театре выступит Государственный джаз-оркестр Армении под управлением заслуженного деятеля искусств Армении, композитора и саксофониста Армена Уснунца

Гала-концерт фестиваля по традиции пройдет в концертном зале "Фестивальный", где 4 августа выступят американская группа Spyro Gyra. Вместе с ней на сцену выйдут бессменные хедлайнеры фестиваля саксофонист Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, который в этом году празднует свой 20-летний юбилей.

История Sochi Jazz Festival началась в 2010 году, когда в столице XXII Зимних олимпийских игр стартовала Культурная олимпиада. За годы существования фестиваль посетили более 40 тыс. зрителей. Ежегодно по приглашению основателя и президента музыкального форума Игоря Бутмана в Сочи съезжаются лучшие джазмены России, США и стран Европы.