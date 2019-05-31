МХТ имени Чехова запускает новый театрализованный проект о своей истории и традициях

МОСКВА, 1 июня. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский Художественный театр (МХТ) имени А.П. Чехова представит в субботу новый театрализованный проект, посвященный своей истории и традициям. Проект называется "Память места", его автором и режиссером стала Марина Брусникина, сообщила ТАСС пресс-атташе театра Мария Малкина.

"Суть проекта "Память места" заключается в том, чтобы на нашей Новой сцене проводить театрализованные читки знаковых для Художественного театра пьес, связанных с основными этапами его истории", - пояснила собеседница агентства.

По словам автора проекта Марины Брусникиной, которые привела пресс-атташе, "Художественный театр начинался как театр новаторский". "120 лет назад все было впервые - формирование нового типа актера, тонко передающего психологию героя, создание актерского ансамбля и атмосферы действия, реформа репертуара, собственный круг тем, целенаправленное привлечение молодых авторов", - отметила Брусникина.

Она подчеркнула, что сегодня пьесы, написанные специально для Художественного театра А.П. Чеховым, М. Горьким, М.А. Булгаковым, - классика мировой драматургии. Система К.С. Станиславского, разработанная им в первое десятилетие существования МХТ, - одна из основных теорий сценического искусства. Спектакли, вызывавшие горячую полемику век назад, стали легендами и считаются непревзойденными образцами.

По поводу проекта "Память места" его автор заявила, что это "попытка проследить и разобраться, как новаторство становится традицией". "В последние годы в практику Художественного театра вошли читки современной драматургии, а теперь мы хотим познакомить широкий круг зрителей, особенно молодежь, с малоизвестными сейчас, но очень значимыми для становления МХТ пьесами", - сообщила Брусникина.

О проекте "Память места"

Проект откроется 1 июня пьесой, которой в 1898 году открывался Художественный театр, - "Царь Федор Иоаннович" А.К. Толстого. "Еще тогда театральный критик Николай Ефимович Эфрос писал: "Я имел много случаев убедиться, что знают "Царя Федора" мало, вернее, совсем не знают этого шедевра нашей драматургии, - и даже такие люди, которые весь свой век вертятся около театра", - процитировала критика Брусникина, подчеркнув необходимость познакомить с этой пьесой современного зрителя.

Сценическое оформление для проекта выполнил художник Александр Боровский. Читать пьесу "Царь Федор Иоаннович" будут Алексей Кравченко, Александр Семчев, Эдуард Чекмазов, Евгений Киндинов, Павел Ворожцов, Валерий Трошин, Армэн Арушанян, Янина Колесниченко, Ольга Литвинова, Ксения Теплова, Иван Дергачев, Антон Ефремов, Дмитрий Чеблаков, Даниил Феофанов, Владимир Любимцев, Алена Хованская, Анастасия Скорик, Вероника Тимофеева, Мария Сокольская.

Проект продолжится 23 июня. "Публике будет представлена пьеса Герхарта Гауптмана "Ганнеле", которая должна была стать первой современной драмой на сцене Художественного театра, но была запрещена церковной цензурой", - проинформировала Брусникина.