В Лондоне состоялась мировая премьера балета "Распутин"

ЛОНДОН, 1 июня. /ТАСС/. Мировая премьера драматического балета "Распутин" на музыку Кирилла Рихтера состоялась вечером в пятницу в театре "Палладиум". Показ нового балетного спектакля прошел в рамках стартовавшей 28 мая смешанной пятидневной программы выступлений в британской столице танцовщика Сергея Полунина, получившего в 2018 году российское гражданство.

Хореографом спектакля выступила японка Юка Ойши, которая также является постановщиком и соло-спектакля Sacr, созданного на основе балета Игоря Стравинского "Весна священная". Эту работу Полунин также представил лондонским зрителям во время нынешних гастролей. В их программе также были балеты "Фальшивая улыбка" на музыку польского ансамбля "Кроке" и в постановке Росса Фредди Рея и "Парадокс" на музыку Стравинского и Шопена в хореографии уже упомянутой Юки Ойши (единственный из спектаклей в программе нынешних гастролей, в котором сам Полунин не участвует в качестве солиста).

Сюжет и участники спектакля

Первая часть балета "Распутин" повествует о появлении в императорском дворце старца и целителя, сыгравшего трагическую роль в судьбе России и царской семьи, а вторая - о его убийстве. Действие балета, в котором художницей по костюмам выступила российская модельер Ульяна Сергеенко, происходит на шахматной доске, по которой движутся аллегорические фигуры, во многом олицетворяющие судьбы героев спектакля. В роли Николая II предстал ведущий солист Тетра имени Станиславского и Немировича-Данченко Алексей Любимов, в роли императрицы Александры Федоровны - российская фигуристка Елена Ильиных, ставшая чемпионкой сочинской зимней Олимпиады 2014 года в командных соревнованиях. Цесаревича Алексея сыграл юный сербский танцовщик Джордже Каленич, а участника заговора против Распутина князя Феликса Юсупова - датчанин Йохан Кобборг.

Сергей Полунин исполнил роль самого Григория Распутина. "Отличительные черты человеческой личности - это сложная вещь. Мне нужно лишь ощутить Распутина с помощью хореографии, чтобы найти его привлекательные стороны путем интуиции", - так в свое время описал танцор процесс постижения им яркого образа одной из самых загадочных фигур российской истории.

Продемонстрированные Полуниным балетные партии отличались драматизмом, высокой динамикой и утонченной пластикой и снискали высокую оценку зрителей. Особенно громкой была овация, которой танцор удостоился после исполнения ритмически сложной сольной партии в конце первого отделения, а по окончании спектакля уже все его участники неоднократно выходили на поклон под бурные аплодисменты театрального зала.

Лондонские гастроли Полунина завершатся в субботу еще одним показом балета "Распутин". В нем роль Юсупова вместо Кобборга исполнит еще один ведущий солист Тетра имени Станиславского и Немировича-Данченко Семен Величко.

О Полунине

Сергей Полунин родился в 1989 году в Херсоне и в девятнадцать лет стал самым молодым премьером в истории труппы Лондонского королевского балета. С 2012 года по 2016 год был премьером Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко и приглашенным солистом Новосибирского театра оперы и балета. С 2017 года - приглашенный солист Баварского Государственного балета в Мюнхене.

Полунин - победитель программы "Большой балет" на телеканале "Культура" в номинации "Лучший танцовщик" (2012), обладатель приза "Душа танца", лауреат Национальной премии "Золотая маска" (2014).

В этом году было решено, что Полунин станет художественным руководителем балетного училища, которое построят в Севастополе.