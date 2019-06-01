Путин поздравил Надежду Кадышеву с юбилеем

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил с юбилеем народную артистку РФ певицу Надежду Кадышеву и отметил ее уникальные вокальные данные и талант. Телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.

"Уважаемая Надежда Никитична! Примите поздравления с юбилейным Днем рождения. Благодаря уникальным вокальным данным, таланту и содержательному, интересному репертуару Вы снискали широкую известность и искреннюю любовь публики, своим творчеством обогатили самобытные традиции русской народной песни", - говорится в телеграмме.

Надежда Кадышева родилась 1 июня 1959 года. В 1988 году стала солисткой эстрадного ансамбля "Золотое кольцо", созданного ее супругом Александром Костюком. Выступает в составе коллектива по настоящее время. Основу репертуара Кадышевой и "Золотого кольца" составляют народные песни и композиции, написанные современными авторами. На протяжении карьеры исполнительница записала более 20 музыкальных альбомов, гастролировала во многих городах России и зарубежья.