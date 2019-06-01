Мировые звезды выступят на фестивале культуры в дни ПМЭФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Фестиваль культуры с участием театральных и музыкальных звезд мирового масштаба впервые пройдет в дни Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В программе культурного смотра 5-8 июня - концерты классической и современной музыки, игра "Что? Где? Когда?", а также выставки и творческие вечера.

"В этом году мы значительно расширяем формат культурной программы, в том числе в части проведения мероприятий на Дворцовой площади, и это уже не просто "афиша", а абсолютно фестивальная программа. В ней логично увязаны между собой различные события - как театральные, так и музейные, выставочные проекты", - сообщил ТАСС зампредседателя городского комитета по культуре Федор Болдин.

Он отметил, что фестивальная программа сформирована с учетом предложений городских и федеральных учреждений культуры, а также общественных организаций.

Классика и рок на Дворцовой

Самой большой сценой фестиваля станет главная площадь города - Дворцовая, где запланировано два концерта под девизом "От классики до рока". По идее организаторов, широкий диапазон программы может стать своеобразной визитной карточкой музыкального Санкт-Петербурга.

7 июня с классической программой выступят один из ведущих оперных теноров современности Андреа Бочелли и солистка Венской оперы, заслуженная артистка Республики Татарстан Аида Гарифуллина. На следующий день сцена Дворцовой объединит классику и рок - здесь выступит рок-группа "Би-2" в сопровождении симфонического оркестра под управлением заслуженного артиста России Феликса Арановского.

Мариинский - лидер фестивальной афиши

Традиционный музыкальный фестиваль Мариинского театра "Звезды белых ночей" на этот раз на несколько дней объединит программу с культурным смотром ПМЭФ.

"Мариинский театр традиционно принимает участие в культурной программе Петербургского международного экономического форума. В рамках фестиваля культуры ПМЭФ труппа представит на всех своих площадках насыщенную музыкальную, оперную и балетную программу с участием солистов с международной известностью", - сообщили ТАСС в пресс-службе Мариинки.

Так, 6 июня ночной концерт мировой классики даст Симфонический оркестр Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева при участии давнего творческого партнера маэстро - пианиста Дениса Мацуева. Мацуев исполнит Четвертый концерт для фортепиано с оркестром соль минор Сергея Рахманинова.

Сольный вечер с ариями из оперных шедевров проведет примадонна Ольга Бородина - участница крупнейших музыкальных сценах мира. На свой гала-концерт приглашает любителей хореографии и премьер Мариинского театра Владимир Шкляров. В программе вечера - "Бриллианты" на музыку Петра Чайковского в хореографии Джорджа Баланчина, одноактный балет "Пять танго" Астора Пьяццоллы в постановке современного нидерландского хореографа Ханса ван Манена.

С итальянской классической программой в Мариинке выступит филармонический оркестр Театра Карло Феличе под управлением Джузеппе Аквавива. А на исторической сцене труппа театра дважды исполнит классический балет "Корсар", который в хореографии Петра Гусева на основе композиции Мариуса Петипа здесь неизменно встречают аншлагами с 1978 года.

Концерты на любой вкус и парад джаза

5 июня - в преддверии открытия форума - Михайловский замок проводит концерт "Скрипка Страдивари": молодой скрипач-виртуоз из США Кевин Жу исполнит концерт Никколо Паганини на коллекционной скрипке Страдивари. В этой программе примет участие солистка Мариинского театра Ольга Пудова.

Кроме того, в Александринском театре запланирован благотворительный гала-концерт звезд оперы и балета в поддержку детей и молодых людей с тяжелой инвалидностью. Среди участников - Фарух Рузиматов, премьер Михайловского театра Леонид Сарафанов, звезды Мариинского балета - Виктория Терешкина, Екатерина Кондаурова, Оксана Скорик, Дарья Павленко, Олеся Новикова, Игорь Колб, а также воспитанники Академии русского балета имени Агриппины Вагановой. В оперной программе вечера задействованы Юсиф Эйвазов, солисты Мариинки - Екатерина Семенчук, Мария Баянкина, Анастасия Калагина, Оксана Шилова, Виктория Ястребова, Юрий Воробьев, Дмитрий Воропаев.

Концерт пройдет в сопровождении симфонического оркестра Ленинградской области "Таврический", которым будет руководить итальянский дирижер Лоренцо Тацциери.

Значительную часть афиши фестиваля займут джазовые концерты, в том числе и на площадке единственной в России Филармонии джазовой музыки, которую открыл в Петербурге знаменитый мультиинструменталист, народный артист РФ Давид Голощекин. "Мы подготовили программу "Парад джазового вокала", где главными инструментами будут лучшие джазовые вокалисты нашего города. В сопровождении моего ансамбля они представят программу, которая целиком будет состоять из мелодий, пришедших из Голливуда, из бродвейских мюзиклов. Это будет вечер джазовой классики", - сказал маэстро ТАСС.

Оригинальные интерпретации мелодий Джорджа Гершвина, Джерома Керна, Ирвинга Берлина и других американских авторов исполнят Эльвира Трафова, Юлия Касьян, Татьяна Бубельникова и Федор Дурандин. Также состоятся концерты джазового гитариста Гасана Багирова и его ансамбля с аранжировками в разных стилях.

Также пройдет вечер Ленинградского диксиленда под управлением Олега Кувайцева - старейшего отечественного коллектива традиционного джаза, отметившего два года назад свое 60-летие. А симфонический оркестр Капеллы посвятит свой концерт 110-летию со дня рождения "короля свинга" Бенни Гудмена.

Новинки программы

Государственный Эрмитаж в дни фестиваля представит гостям выставку произведений современных авторов из разных стран, посвященную художественным возможностям искусственного интеллекта. Отдельный вечер в Доме ученых приурочат к проведению "Русских сезонов" в Германии в 2019 году.

В 2019 году организаторы подготовили и другие новинки, в том числе игру в формате "Что? Где? Когда?", которая пройдет 6 июня ресторане "Метрополь". Одновременно в ней примут участие от 15 до 20 команд по 6 человек.

Как всегда, участникам форума открыты музеи, библиотеки, гостей ждут дворцовые пригороды Петербурга, который готовят немало сюрпризов.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.