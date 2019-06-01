Больше 170 новых музеев открыто в России за последние шесть лет

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Более 170 новых музеев открыто в России с 2012 года. Об этом сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский в субботу на фестивале "Интермузей" в центральном выставочном зале "Манеж".

"С 2012 года, за последние шесть лет, в России открыто больше 170 новых музеев", - сказал Мединский. Глава Минкультуры напомнил, что посещаемость российских музеев за последние годы выросла почти в два раза.

Он отметил, что на фестивале проводится презентация создающихся по поручению президента РФ культурных комплексов во Владивостоке, Кемерово, Калининграде и Севастополе. Министр осмотрел стенд, посвященный этим комплексам, а также стенды "РОСИЗО", Исторического музея, Музеев Московского Кремля, Музея Победы, Бахрушинского музея и др.

Ежегодный фестиваль "Интермузей" проводится с 1999 года. Авторами идеи стали главный редактор журнала "Мир музея" Юрий Пищулин и деятель культуры Татьяна Кибальчич. Первый фестиваль проходил под девизом "Музеи - третьему тысячелетию" и собрал 178 организаций в "Экспоцентре". За эти годы "Интермузей" проходил на ВВЦ (ВДНХ), в Центральном доме художника, в "Манеже", а в 2002 году - в Санкт-Петербурге.

В 2018 году фестиваль проходил на ВДНХ 31 мая - 3 июня, его посетили почти 48 тыс. человек. В 2019 году "Интермузей" вновь вернулся в "Манеж".

Генеральным медиапартнером "Интермузея" выступает информационное агентство ТАСС.