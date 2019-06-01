Мединский передал региональным музеям приказы о пополнении коллекций на 24 тыс. предметов

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Министр культуры России Владимир Мединский на фестивале "Интермузей" в субботу вручил региональным музеям приказы на пополнение их фондов экспонатами из коллекции Международной конфедерации союзов художников. Как сообщил Мединский, уже подписаны приказы на передачу 24 тыс. музейных предметов из 53 тысяч.

"Сегодня на площадке "Интермузея" мы передаем культурные ценности, которые вернулись из коллекции одной межгосударственной общественной организации в государственную собственность России. По сути в прошлом году произошел беспрецедентный случай - возвращение нашей стране огромной коллекции музейных предметов, 53 тыс. предметов - живопись, скульптура, графика, плакат, произведения монументального и театрально-декорационного, декоративного и народного искусства", - сказал Мединский.

По его словам, "в общей неразберихе лихих 90-х эта коллекция оказалась во временном владении неких общественных организаций". "Теперь эта коллекция, носящая уникальный многонациональный характер, поскольку в ней представлены произведения всех национальных школ бывшего Советского Союза, возвращается нашим музеям", - добавил глава Минкультуры России.

В Министерстве культуры создана соответствующая комиссия, которая рассматривает заявки региональных музеев на пополнение собраний. Учитывается и география музеев, и возможности их выставочных площадей. "И вот я хочу передать регионам первые подписанные приказы Министерства культуры, в соответствии с которыми 24 тысячи музейных предметов - от картин и скульптур до рукописей, монет и так далее - будут передаваться нашим региональным музеям", - сказал Мединский.

Приказы получили Оренбургский областной музей изобразительных искусств, Самарский литературно-мемориальный музей имени Горького, Смоленский государственный музей-заповедник, Белгородский государственный литературный музей и др.

Мединский привел слова президента Пушкинского музея Ирины Антоновой, которая сказала, что последний акт подобного пополнения коллекций региональных музеев имел место в 1945-1946 годах.

О фестивале

Главное музейное событие года - "Интермузей-2019" - проходит с 30 мая по 2 июня. Ежегодно фестиваль объединяет несколько сотен музеев и тысячи российских и зарубежных экспертов. Тема нынешнего форума звучит как "Диалог профессионалов". Помимо многочисленных событий деловой программы, посетителей "Интермузея-2019" ждут сотни культурных и детских мероприятий, а также театральная программа. Учредитель и организатор фестиваля - Министерство культуры Российской Федерации. Агентство ТАСС - генеральный медиапартнер фестиваля.