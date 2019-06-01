Мединский оценил стенд ТАСС на фестивале "Интермузей"

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский посетил в субботу фестиваль "Интермузей" в центральном выставочном зале "Манеже" в Москве. Глава Минкультуры осмотрел представленные экспозиции, в том числе стенд информационного агентства ТАСС.

Мединский напомнил собравшимся о том, что недавно Министерство культуры РФ и ТАСС подписали соглашение о сотрудничестве в области создания виртуальных экспозиций. Глава Минкультуры считает, что это соглашение обеспечит культурному наследию сохранность еще и в цифровом виде, а также позволит любому жителю страны "посещать" модные выставки, проходящие в других городах.

ТАСС впервые участвует в фестивале и представляет на своем стенде проекты, демонстрирующие применение новых форматов подачи информации. Например, гости фестиваля могут познакомиться с проектом "Один день из жизни театра". Благодаря виртуальным экскурсиям они получат уникальную возможность познакомиться с историей и увидеть в формате "утро", "день", "вечер" один день из жизни крупнейших и самых известных российских театров - легендарной Александринки и Академического театра драмы им. Волкова. Позднее к проекту присоединятся и другие театры.

Также ТАСС на своем стенде представляет музейные VR-проекты. Один из них - виртуальная экскурсия по выставке Ильи и Эмилии Кабаковых "В будущее возьмут не всех", с успехом прошедшей в Новой Третьяковке. "Люди, которых возьмут в будущее" - первый проект ТАСС, созданный в формате видео 360 градусов. Его премьера состоялась в феврале 2019 года на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Виртуальный тур позволяет увидеть всю ретроспективу выставки и ее отдельные эпизоды. В их числе - первая тотальная инсталляция Кабакова "Человек, который улетел в космос из своей комнаты", произведение "Лабиринт" и, конечно, работа "В будущее возьмут не всех", давшая название выставке. Центральной частью спецпроекта стала видеоэкскурсия генерального директора Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой.

Еще один проект ТАСС был открыт на сайте агентства 8 мая и приурочен к 95-летию Булата Окуджавы. Благодаря проекту можно совершить виртуальную экскурсию по двум музеям, связанным с именем поэта: по культурному центру "Дом Булата" в Плотниковском переулке на Арбате и по даче в писательском поселке Переделкино. Основа проекта - пять интерактивных панорам, снятых в формате видео 360 градусов.

О фестивале

Главное музейное событие года - "Интермузей-2019" - проходит с 30 мая по 2 июня. Ежегодно фестиваль объединяет несколько сотен музеев и тысячи российских и зарубежных экспертов. Тема нынешнего форума звучит как "Диалог профессионалов". Помимо многочисленных событий деловой программы, посетителей "Интермузея-2019" ждут сотни культурных и детских мероприятий, а также театральная программа. Учредитель и организатор фестиваля - Министерство культуры Российской Федерации. Агентство ТАСС - генеральный медиапартнер фестиваля.