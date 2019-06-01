Картину Сержа Полякова продали на аукционе в Довиле за €390 тыс.

ПАРИЖ, 1 июня. /ТАСС/. Картина абстракциониста российского происхождения Сержа Полякова "Серо-зелено-голубой" (Gris, vert bleu) продана на аукционе в Довиле (Нормандия) за €390 тыс. Об этом сообщил в субботу сайт радиостанции France Bleu.

Полотно, написанное в 1955 году, ушло с молотка по цене в два раза больше, чем ее оценили эксперты (€150-180 тыс.). Картину приобрел коллекционер из Люксембурга, пожелавший остаться неизвестным.

Представитель аукционного дома Tradart Джеймс Фаттори отметил, что "речь идет о продаже редких работ художников, которые являются иконами свои эпох". По его словам, Серж Поляков был "ведущим представителем искусства ар-брют".

Сергей Поляков родился в Москве в 1900 году в семье коннозаводчика, поставщика российской армии. Часть детства и юности он провел в Киргизии. В 1918 году вместе с родственниками он покинул Россию и отправился в путешествие по Европе. В Париже художник окончательно "закрепился" в 1937 году. Встреча с другим знаменитым россиянином, Василием Кандинским, значительно повлияла на его взгляды на живопись, в результате чего Поляков начал создавать абстрактные полотна.

В 1937 году прошла его первая персональная выставка, а в 1947 за ряд своих смелых авангардных работ он удостоился художественной премии имени Кандинского. На следующий год одну из его картин приобрел музей в Гренобле. После этого работы Полякова участвовали в крупных выставках стран Европы, а также в США и Японии.

В 1962 году он получил французское гражданство. Вскоре здоровье художника сильно ухудшилось - в 1965 году он перенес инфаркт миокарда. Художник умер в Париже от сердечного приступа в возрасте 69 лет. В последние годы жизни он работал над подготовкой крупной персональной выставки, которая после смерти мастера была проведена в парижском Музее современного искусства.