МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Павильон России на архитектурной биеннале в Венеции в 2020 году посвятят музеям. Об этом сообщил комиссар павильона, ректор Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина Семен Михайловский на фестивале "Интермузей" в центральном выставочном зале "Манеж" в субботу.

"Темой русского павильона будут музеи. Кураторами павильона будут Дмитрий Ликин и Семен Михайловский, архитектурной выставкой - Екатерина Проничева", - сказал Михайловский, завершая дискуссию "Можно ли без кураторов сегодня?"

Архитектор Дмитрий Ликин известен такими проектами, как набережная Музеона, институт "Стрелка", кинотеатр "Пионер". С 1998 года - главный художник Первого канала. Многократный обладатель премии ТЭФИ.

Екатерина Проничева в настоящее время занимает должность председателя комитета по туризму города Москвы (с 21 сентября 2018 года). До этого в разное время была первым заместителем главы департамента культуры Москвы, руководителем департамента культурного наследия Министерства культуры РФ, генеральным директором ВДНХ.

В 2018 году на архитектурной биеннале в Венеции Россия представляла проект "Станция Россия", посвященный железной дороге.

О фестивале

"Интермузей-2019" проходит с 30 мая по 2 июня. Ежегодно фестиваль объединяет несколько сотен музеев и тысячи российских и зарубежных экспертов. Тема нынешнего форума звучит как "Диалог профессионалов". Помимо многочисленных событий деловой программы, посетителей "Интермузея-2019" ждут сотни культурных и детских мероприятий, а также театральная программа. Учредитель и организатор фестиваля - Министерство культуры Российской Федерации. Агентство ТАСС - генеральный медиапартнер фестиваля.