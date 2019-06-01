Участница из США впервые выступит на конкурсе юных пианистов на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 1 июня. /ТАСС/. Представительница США впервые принимает участие в международном Юношеском конкурсе пианистов им. В. И. Сафонова. Церемония открытия состоялась в субботу в Пятигорске, сообщила ТАСС министр культуры края Татьяна Лихачева.

"Международный юношеский конкурс пианистов имени Василия Ильича Сафонова традиционно собирает талантливых детей из разных уголков России и зарубежных стран, ежегодно увеличивая свою географию. В этом году в конкурсе принимают участие учащиеся и студенты музыкальных учебных заведений из 40 городов Российской Федерации, Китая, Азербайджана, Донецка, Луганска, и впервые - юная пианистка из Соединенных Штатов Америки", - сказала она.

В общей сложности конкурсантами стали 70 учащихся и студентов музыкальных вузов. Организаторы также подготовили мастер-классы именитых музыкантов и педагогов отечественных и зарубежных музыкальных вузов.

В состав жюри конкурса вошли преподаватели российских консерваторий, учебных учреждений искусств. Председатель жюри - художественный руководитель, гендиректор Общества имени Ф. Шопена и Международного конкурса юных пианистов им. Ф. Шопена в Москве, приглашенный профессор консерваторий Пекина, Токио и Сеула Михаил Александров.

XIII Международный юношеский конкурс пианистов им. В. И. Сафонова проходит в Пятигорске с 1 по 6 июня 2019 года при поддержке Минкультуры РФ и правительства Ставропольского края.