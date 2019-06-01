Мединский ожидает, что "Сокровища музеев России" в регионах увидят более 7 млн человек

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский ожидает, что выставку "Сокровища музеев России" в регионах посетят более 7 млн человек. Об этом он заявил, выступая на заседании Союза музеев России в субботу.

"Все мы помним, как триумфально прошла в прошлом году сборная выставка из региональных музеев. Мы решили эту выставку модернизировать, разбить ее на части и провести по всей стране, показать нерушимое единство культурного пространства нашей Родины. Она отправится по восьми крупным городам: Омск, Воронеж, Тюмень, Нижний Новгород, Калининград, Астрахань, Пермь, Южно-Сахалинск. Начнется она с Калининграда. Мы полагаем, что ее посетят более 7 млн человек", - сказал Мединский.

С 4 по 25 ноября 2018 года в центральном выставочном зале "Манеж" в Москве с успехом прошла первая выставка "Сокровища музеев России" под эгидой XVII церковно-общественной выставки-форума "Православная Русь - ко Дню народного единства". Она собрала в залах экспозиции полотна из региональных музеев страны. Ее посещаемость достигла первой позиции рейтинга среди 50 конкурирующих выставок и рекордной отметки в 250 тыс. посетителей за 19 дней проведения.

Выставка, состоящая из 150 картин, тремя составами посетит Калининград, Тюмень, Нижний Новгород, Омск, Южно-Сахалинск, Астрахань, Пермь, Воронеж. Специализированные художественные площадки будут открыты бесплатно для знакомства с произведениями ключевых российских художников. В их числе Федор Рокотов, Илья Репин, Валентин Серов, Иван Крамской, Иван Айвазовский, Исаак Левитан, Архип Куинджи и другие. Будут представлены и произведения, которые ранее не покидали пределов своих регионов или вовсе были сокрыты в хранилищах.

Выставка подготовлена Патриаршим советом по культуре и Министерством культуры РФ.