Мединский предложил объявить 2021 год Годом музеев

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский предложил провести Год музеев в 2021 году. С такой инициативой, как сообщает пресс-служба Минкультуры, он выступил на общем собрании Союза музеев России, которое прошло в Музее-заповеднике Царицыно в субботу.

"Хотел бы выступить с инициативой проведения Года музеев в России в 2021 году. Подобного тематического года не проводилось. Как показал опыт, вещь это очень позитивная. Я от всего сердца хотел бы поддержать инициативу проведения Года музеев", - сказал Мединский.