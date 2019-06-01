Коллекция музея-заповедника "Царицыно" пополнится 2 тыс. предметов

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Коллекция Государственного историко-архитектурного художественного и ландшафтного музея-заповедника "Царицыно" пополнится 2 тыс. предметов. Министр культуры РФ Владимир Мединский передал директору музея соответствующий приказ, сообщает пресс-служба Минкультуры России в субботу.

"Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский передал директору Государственного историко-архитектурного художественного и ландшафтного музея-заповедника "Царицыно" Елизавете Фокиной приказ о передаче более 2 тыс. предметов", - говорится в сообщении. Церемония состоялась в рамках заседания Союза музеев России, которое прошло в Царицыне.

Мединский пояснил, что это экспонаты из коллекции Международной конфедерации союзов художников. Ранее в субботу он передал на фестивале "Интермузей" ряду региональных музеев приказы на 24 тыс. музейных предметов из 53 тыс.

"На "Интермузее" я вручил первые приказы Минкультуры России, которые формализуют передачу музейных ценностей региональным музеям из коллекции этой международной общественной организации. Это стало возможным благодаря усилиям Министерства культуры Российской Федерации, администрации президента, наших спецслужб, судов и, конечно, музейных работников, которые взяли на себя бремя учета, каталогизации и изучения этой коллекции", - сказал Мединский, выступая на собрании Союза музеев России.

Он также вручил директору Музея-заповедника "Царицыно" соответствующий приказ о передаче более 2 тыс. предметов. "Сейчас мы фактически возвращаем эти ценности в музейный оборот и надеемся, что многое из этой коллекции будет доступно нашим гражданам", - заключил он.

Со своей стороны, Фокина назвала передачу "настоящим событием"."Для нас это событие, потому что наши научные сотрудники ждали подобного пополнения коллекции последние тридцать лет", - сказала она, пояснив, что в 1980-е годы, когда формировался музей, ему должны были передать предметы для пополнения фондов, но развал Советского Союза прервал этот процесс. Также она пообещала, что музей "Царицыно" сделает выставку переданных предметов.