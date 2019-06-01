Мединский выступил с лекцией об историческом кино на фестивале "Красная площадь"

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Министр культуры РФ, председатель Российского Военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский прочитал лекцию "Мифы и реальность исторического кино", в которой рассказал о месте вымысла в фильмах на эту тематику и росте их популярности среди зрителей. Мероприятие прошло в рамках книжного фестиваля "Красная площадь".

Министр культуры в своей лекции отметил, что неточности в кинематографе есть не только в современном кино. Он напомнил, что в фильме Григория Чухрая "Баллада о солдате", где действие происходит в начале войны, у главного героя - красноармейца - на форме прикреплены погоны, хотя они были введены лишь в 1943 году. По словам Мединского, режиссер хотел добиться узнаваемости образа советского солдата, чтобы популяризировать фильм за границей.

"Тут не надо перегибать палку, все-таки кино - это всегда творческий продукт. Для решения каких-то творческих задач всегда во все времена, в том числе и в советские годы, создатели прибегали к сознательным изменениям, гиперболам, неточностям, специально это делали", - отметил Мединский.

Министр культуры также перечислил примеры недостоверности в таких известных фильмах, как "Семнадцать мгновений весны", "Тегеран-43", "В бой идут одни старики", "А зори здесь тихие" и других.

В ходе лекции председатель РВИО подчеркнул, что российское кино прорывается на международный рынок. "Если мы говорим о том, что за последние шесть-семь лет в два раза увеличилось количество зрителей российского кино здесь в России, то продажи российского кино за рубежом выросли в 10 раз", - сказал он. Мединский добавил, что в России растет количество кинозалов. "К 2024 году у нас не будет ни одного малого города, где нельзя будет посмотреть фильм день в день с мировой премьерой в идеальном качестве", - заявил министр.

Книжный фестиваль "Красная площадь" организован Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) и Российским книжным союзом при поддержке Минкультуры РФ, Минпросвещения РФ и правительства Москвы. Пятый фестиваль пройдет в Москве с 1 по 6 июня. Свою продукцию представят более 400 издательств. На Красной площади развернутся книжные ряды и шатры, где пройдет около 750 мероприятий.