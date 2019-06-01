Театрализованный перформанс мимов открыл IX Международный фестиваль Ludi в Орле

ОРЕЛ, 1 июня. /ТАСС/. Театрализованный перформанс с участием мимов открыл в субботу IX Международный фестиваль камерных и моноспектаклей Ludi в Орле. Всего в афише 11 спектаклей из девяти стран мира, сообщила ТАСС пресс-секретарь фестиваля Полина Дудина.

"Фестиваль открыл театрализованный перформанс с участием мимов. Основной концепцией открытия стало соединение площадного театра, такого, каким он был много столетий назад, и классического", - сказала она.

"Сцены из деревенской жизни" австрийского театра-лаборатории Michael Chekhov Theater Lab Vienna стал первым спектаклем, показанным в рамках фестивальной программы. Это драма по пьесе Антона Павловича Чехова "Дядя Ваня", поставленная режиссером Ириной Продеус. В постановке соединились русский и немецкий языки, минималистичная сценография и видео-проекции.

Всего в афише 11 спектаклей из девяти стран мира. Впервые в Орел приедут театры из Австрии и Болгарии. Директор фестиваля Марина Теплова отметила, что афиша получилась максимально разнообразной - от драматических постановок до классики современной драматургии. Оценивать их будет профессиональное жюри, которое возглавит театровед, критик, драматург Нина Мазур.

Нововведением IX фестиваля станет концерт "Мы же Ludi", который пройдет 6 июня в орловском детском парке. Жители и гости региона бесплатно смогут увидеть танцевальные и песенные фрагменты детских спектаклей театра "Свободное пространство", отметила Дудина.

Театральный фестиваль Ludi проводится в Орле с 2010 года. Его организовал бывший художественный руководитель театра "Свободное пространство" Александр Михайлов, покинувший проект в 2017 году.