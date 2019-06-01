Платоновский фестиваль искусств открылся в Воронеже воздушным шоу под открытым небом

ВОРОНЕЖ, 1 июня. /ТАСС/. Международный Платоновский фестиваль искусств открылся в Воронеже воздушным шоу испанского театрального коллектива "Grupo Puja!". Чтобы посмотреть представление на Адмиралтейской набережной города собрались более 3 тыс. зрителей, сообщила ТАСС пресс-секретарь фестиваля Анна Сухова.

"Для 3 тыс. воронежцев и гостей города, которые пришли на набережную Воронежского водохранилища, всемирно известный высотный театр "Grupo Puja!" из Испании показывает под открытым небом воздушное шоу "Космос", театральную постановку с элементами цирка, спортивной акробатики и трюками на высоте около 40 м. В конце представления запланирован фейерверк", - сказала Сухова.

По ее словам, в фестивале примут участие более 1 тыс. артистов из 17 стран, в том числе из США, Франции, Швейцарии, Южной Кореи, Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Израиля. Мероприятия пройдут в театрах и выставочных залах, а также в "Зеленом театре" под открытым небом в Центральном парке, в парке у замка Ольденбургских в Рамони и на других площадках.

"На Советской площади в книжной ярмарке примут участие более 120 издательств, а также состоится эстафета-чтение: жители города по очереди будут читать вслух одно из самых известных произведений Андрея Платонова - роман "Чевенгур", - добавила Сухова.

Международный Платоновский фестиваль искусств закроется 16 июня концертом Фестивального оркестра, в который включены 350 музыкантов.

О фестивале

Международный Платоновский фестиваль искусств посвящен творчеству писателя Андрея Платонова (1899-1951) и проводится в Воронеже летом в течение двух недель с 2010 года. В 2018 году его посетили порядка 100 тыс. человек, прошло около 100 мероприятий по направлениям "Музыка", "Выставки", "Литература" с участием представителей 13 стран, а самым массовым стал уличный парад, который посетили более 20 тыс. человек.

На фестивале вручают Платоновскую премию в области литературы и искусства, в 2019 году ее лауреатом стал известный театральный художник и писатель, главный художник Большого драматического театра им. Товстоногова, народный художник РСФСР Эдуард Кочергин. В 2018 году лауреатами Платоновской премии стали актриса Алла Демидова и режиссер Анатолий Васильев.