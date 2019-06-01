В Москве открылась ретроспективная программа фильмов - лауреатов "Кинотавра"

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Ретроспектива фильмов - лауреатов "Кинотавра", приуроченная к 30-летию фестиваля, открылась в киноцентре "Каро 11 Октябрь". Почетными гостями открытия стали режиссер Кирилл Серебренников и продюсер Александр Роднянский.

"Ретроспектива - это замечательная идея, у нас толком "Кинотавр" в Москву не приезжал, в лучшем случае постфактум уже по разным фестивалям фильмы - победители "Кинотавра" расходились по завершении очередного фестиваля. А здесь большая ретроспектива, фактически краткий курс истории отечественного кино, потому что победители "Кинотавра" - это реперные точки отечественного кино", - сказал ТАСС Роднянский.

Ретроспектива открылась фильмом Кирилла Серебренникова "Изображая жертву". "Замечательно, что программа открывается очень важным фильмом, который сохранился, не устарел, фразы из которого превратились в мемы, режиссер которого стал одной из ключевых фигур российской культурной сцены. Мне кажется, это хорошая идея, к которой можно неоднократно возвращаться в тех или иных форматах", - добавил собеседник агентства.

В рамках ретроспективы за два выходных дня зрители смогут увидеть девять картин, ставших символами российского кино за последние 30 лет, среди них фильмы "Брат" Алексея Балабанова, "Географ глобус пропил" Александра Велединского, "Время танцора" Вадима Абдрашитова.

Открытый российский кинофестиваль "Кинотавр" в 30-й раз пройдет в Сочи с 9 по 16 июня. В первые 15 лет фестивалем руководил Марк Рудинштейн. В 2004 году "Кинотавр" возглавил Александр Роднянский, после чего кинофестиваль отказался от проведения международного конкурса и полностью сфокусировался на российском кинематографе. Фестиваль проводится при поддержке Минкультуры России.