В Музее современной истории России состоялась премьера постановки "Евгении Онегины"

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Премьерный показ спектакля с элементами иммерсивности "Евгении Онегины", все роли в котором исполнили женщины, состоялся в московском Музее современной истории России к 220-летию со дня рождения А. С. Пушкина.

"Музеи сейчас становятся не только хранителями нашего прошлого, но и пространством, в котором происходит отражение явлений современной жизни и сама жизнь. Музей - пространство для творчества, раздумий, диалога. Поэтому нам показалось интересной идеей отметить 220-летие со дня рождения Пушкина спектаклем, в котором молодые авторы из Московского театра поэтов пытаются через современные выразительные средства осмыслить бессмертное произведение", - сказала ТАСС директор музея Ирина Великанова.

Спектакль был поставлен совместно с Московским театром поэтов под руководством Влада Маленко. Показ состоялся в главном здании музея, в котором с 1831-го по 1917 год находился Московский Английский клуб. В свое время членом этого клуба был сам Пушкин, также он упоминал это здание в романе в стихах. "У нас во дворе до сих пор растет пушкинский дуб, который застал те времена и под сенью которого, вполне возможно, стоял Александр Сергеевич", - рассказали ТАСС в пресс-службе музея.

Режиссером постановки выступила Алена Муратова, а пушкинские строки на сцене представили актрисы Евгения Гирзекорн, Елизавета Тузовская, Лина Захаране, Ирина Лукина и Анна Чепенко.

Спектакль дополнила живая музыка. Партию на скрипке исполнила Ариадна Горюнова, а на рояле - Варя Демидова, которая также стала композитором спектакля. Под их аккомпанемент прозвучало пение Яны Грушецкой и Екатерины Левиной.