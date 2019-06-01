Лауреатов фестиваля "Интермузей" наградят в Москве

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Торжественная церемония награждения лауреатов конкурса XXI Международного фестиваля "Интермузей" состоится в центральном выставочном зале "Манеж" в воскресенье, в последний день работы фестиваля. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе форума.

Жюри возглавила генеральный директор Государственного музея-заповедника "Петергоф" Елена Кальницкая. В этом году на музейный конкурс подали 336 проектов. В финал прошли 14 проектов от 20 музеев.

Основные номинации конкурса: "Лучший образовательно-просветительский музейный проект", "Лучший проект, направленный на социальное взаимодействие", "Лучший проект в сфере информационных технологий" и "Лучший проект, направленный на межрегиональное взаимодействие". Отдельно определяется обладатель Гран-при. Дополнительные призы и премии вручат Минкультуры России, ИКОМ России, Союз музеев России, Благотворительный фонд Владимира Потанина, другие организации.

Тема фестиваля в этом году - "Диалог профессионалов". Традиционно в "Интермузее" участвуют регионы-партнеры. В этом году это Москва, Московская область и Республика Коми. На объединенном стенде Москвы представлены 40 федеральных, городских и частных музеев столицы.

Основу экспозиции "Интермузея-2019" составили презентации передовых музейных проектов федеральных музеев, среди которых музейные комплексы в Калининграде, Севастополе, Владивостоке и Кемерове, а также Музей военной формы одежды Российского военно-исторического общества, Ржевский мемориал советскому солдату в Тверской области, музейный квартал в Феодосии, Музей Рерихов на ВДНХ, передвижной выставочный проект "Сокровища музеев России" и др. Свои проекты также представили Бахрушинский музей, Музей Победы, государственный музейно-выставочный центр "РОСИЗО", Владивостокская крепость и многие другие. В фестивале принимают участие 30 зарубежных музеев.

В программу также вошли сотни деловых, культурных и детских мероприятий. Впервые организована онлайн-трансляция, она ведется на сайте фестиваля, портале "Культура.рф" и в социальной сети "Одноклассники". Впервые на территории "Интермузея" организована театральная площадка, она работает в рамках Года театра, которым был объявлен 2019 год.

Стенд ТАСС

ТАСС впервые участвует в фестивале и представляет на своем стенде проекты, демонстрирующие применение новых форматов подачи информации.

Гости фестиваля смогли увидеть проект "Один день из жизни театра". Благодаря виртуальным экскурсиям они получили уникальную возможность познакомиться с историей и увидеть в форматах "утро", "день", "вечер" один день из жизни крупнейших и самых известных российских театров - легендарной Александринки и Академического театра драмы имени Ф. Г. Волкова. Позднее к проекту присоединятся и другие театры.

Также ТАСС на своем стенде представил музейные VR-проекты. Один из них - виртуальная экскурсия по выставке Ильи и Эмилии Кабаковых "В будущее возьмут не всех", с успехом прошедшей в Новой Третьяковке. "Люди, которых возьмут в будущее" - первый проект ТАСС, созданный в формате видео 360 градусов. Его премьера состоялась в феврале 2019 года на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Еще один проект ТАСС был открыт на сайте агентства 8 мая этого года, он приурочен к 95-летию Булата Окуджавы. Благодаря проекту можно совершить виртуальную экскурсию по двум музеям, связанным с именем поэта, - по культурному центру "Дом Булата" в Плотниковском переулке на Арбате и по даче в писательском поселке Переделкино. Основа проекта - пять интерактивных панорам, снятых в формате видео 360 градусов.

О фестивале

Ежегодный фестиваль "Интермузей" проводится с 1999 года. Авторами идеи стали главный редактор журнала "Мир музея" Юрий Пищулин и деятель культуры Татьяна Кибальчич. Первый фестиваль проходил под девизом "Музеи - третьему тысячелетию", он собрал 178 организаций в "Экспоцентре". За эти годы "Интермузей" проходил на ВВЦ (ВДНХ), в Центральном доме художника, в "Манеже", а в 2002 году - в Санкт-Петербурге.

В 2018 году фестиваль проходил на ВДНХ 31 мая - 3 июня, его посетили почти 48 тыс. человек. В 2019 году "Интермузей" вновь вернулся в "Манеж".

Генеральным медиапартнером "Интермузея" выступает информационное агентство ТАСС.