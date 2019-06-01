В севастопольском музее-заповеднике "Херсонес Таврический" открылся театральный сезон

СЕВАСТОПОЛЬ, 2 июня. /ТАСС/. Театральный сезон в севастопольском музее-заповеднике "Херсонес Таврический" открылся почти на месяц раньше обычного постановкой по пьесе французского поэта и драматурга конца XIX - начала XX века Эдмона Ростана "Очень романтичная комедия". Об этом рассказал ТАСС руководитель проекта "Античный театр в Херсонесе", актер Севастопольского академического русского драматического театра имени А. В. Луначарского Евгений Журавкин.

"Никогда мы так рано не открывались - обычно это происходило только к концу июня, а сейчас решили открыться 1 и 3 июня", - сказал он.

По словам Журавкина, в этом году также будет представлена новая редакция спектакля "Отравленная туника" по произведению поэта Николая Гумилева. Это спектакль о Римской империи VI века до н.э. Ранее он уже был в репертуаре Античного театра, однако четыре года спектакль не играли.

"Практически полностью изменен состав спектакля, мы готовимся вывезти его на фестиваль "Боспорские агоны" в Керчь. Что "Отравленная туника", что спектакли по античным авторам - Аристофану, Еврипиду, на самом деле звучат очень современно. Нет такого, что сейчас человек испытывает что-то, чего не испытывал несколько тысячелетий назад: та же любовь, та же ревность, та же обида, тот же гнев - очень интересно прослеживать, как у наших зрителей пробуждается эмоция, которая была дана древним автором", - отметил Журавкин.

Он добавил, что Античный театр состоит не только из актеров театра имени Луначарского - в его работе также участвуют артисты из драматического театра Черноморского флота имени Б. А. Лавренева, Крымской государственной филармонии и других.

В музее-заповеднике "Херсонес Таврический" находятся руины античного театра, который был построен ориентировочно в IV-III веках до нашей эры. Сохранилась часть центрального сектора театрона - так называлась часть со зрительскими местами. Амфитеатр является древнейшей из действующих театральных площадок России, и уже несколько лет регулярно принимает фестивали и спектакли.