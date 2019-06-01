В Севастополе прошел первый фестиваль выпускников театральных вузов "Молодой театр"

СЕВАСТОПОЛЬ, 2 июня. /ТАСС/. Фестиваль выпускников российских театральных вузов "Молодой театр", прошедший в Севастополе, в будущем должен стать ярмаркой вакансий для молодых актеров и режиссеров. Такое мнение высказал ТАСС режиссер Севастопольского академического русского драматического театра имени А. В. Луначарского, один из создателей смотра Григорий Лифанов.

"Мы думаем на перспективу и думаем, как будет развиваться фестиваль. Мы планируем, что он станет такой площадкой, где могли бы выпускники встречаться с потенциальными работодателями, художественными руководителями, главными режиссерами. Собеседование хорошо для бухгалтерии или магазина, а театру нужно видеть артиста в работе. Поэтому дипломный спектакль - это тот материал, который можно посмотреть, и понять: нужна ли такая фактура", - сказал он.

Режиссер добавил, что "театры переполнены", и найти место для молодых актеров все тяжелее. При этом возможности напрямую показаться режиссеру практически невозможно.

"Для нас самое главное - задача о новом пополнение, чтобы студенты, которые заканчивают вузы, имели возможность приехать в Севастополь, посмотреть, что город замечательный, театр замечательный - и тут можно работать. А ребята приехали, чтобы познакомиться с городом и театром", - отметил он.

Спектакли первого фестиваля "Молодой театр. Севастополь" прошли с 28 мая по 1 июня на сцене Севастопольского академического русского драматического театра имени А. В. Луначарского. Для участников состоялись мастер-классы по сценической речи, сценической пластике и актерскому мастерству.