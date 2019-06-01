Серебренников заявил, что кино перестало делиться на массовое и авторское

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Режиссер Кирилл Серебренников считает, что современное кино перестало разделяться на массовое и авторское.

"Я все больше прихожу к выводу, что сегодня кино перестало разделяться по этому понятному и ясному принципу [авторское и массовое]", - сказал он на публичном обсуждении после открытия ретроспективы фильмов - лауреатов "Кинотавра" в Москве, приуроченной к 30-летию фестиваля.

По мнению Серебренникова, сейчас авторское кино находится в состоянии кризиса. "Сложность устройства мира всегда была темой авторского кино - и вдруг это все забрало массовое кино. Оно практически все забрало: впитало длинные кадры, сложную композицию и прочее, прочее. Смотришь и думаешь: это массовое или авторское?" - отметил режиссер.

"Авторское кино растерялось и не может найти себя. Сейчас кризис не массового, а авторского кинематографа в мире, оно должно сформулировать какую-то свою уникальность. Оно должно эту уникальность явить, чтобы эта уникальность осталась", - продолжил он.

В рамках ретроспективы за два выходных дня зрители смогут увидеть девять культовых картин, ставших символами российского кино за последние 30 лет, среди них фильмы "Брат" Алексея Балабанова, "Географ глобус пропил" Александра Велединского, "Время танцора" Вадима Абдрашитова.

Открытый российский кинофестиваль "Кинотавр" в 30-й раз пройдет в Сочи с 9 по 16 июня 2019 года. В первые 15 лет фестивалем руководил Марк Рудинштейн. В 2004 году "Кинотавр" возглавил Александр Роднянский, после чего смотр отказался от проведения международного конкурса и полностью сфокусировался на российском кинематографе. Фестиваль проводится при поддержке Минкультуры России.