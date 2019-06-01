Съемки нового фильма Серебренникова по роману Сальникова начнутся зимой

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Режиссер Кирилл Серебренников планирует приступить к съемкам своего нового фильма по роману Алексея Сальникова "Петровы в гриппе и вокруг него" зимой.

"Планируем начать зимой, потому что зимняя натура нужна", - сказал Серебренников на публичном обсуждении после открытия ретроспективы фильмов - лауреатов "Кинотавра" в Москве, приуроченной к 30-летию фестиваля.

Серебренников выступит не только режиссером, но и автором сценария новой картины. "Я про семью, я про человека, который сочиняет свой мир, и который очень хочет, чтобы он был со своим сыном, про отношения человека внутри воображаемого мира и мира реального, про желание быть неодиноким", - добавил он.

Книга "Петровы в гриппе и вокруг него" финалиста "Большой книги" Алексея Сальникова была впервые опубликована в 2016 году. Роман также удостоен премий "Национальный бестселлер" и "Новая словесность" (НОС).

Ранее сообщалось, что фильм "Петровы в гриппе" совместным продуктом России, Франции и Швейцарии.