Снятый на Тайване фильм "Папин костюм" победил на Забайкальском кинофестивале

ЧИТА, 2 июня. /ТАСС/. Фильм режиссера По Хао Хуна "Папин костюм", снятый на Тайване, получил главный приз восьмого Забайкальского международного кинофестиваля (ЗМКФ) - "Хрустальный шар" за лучший фильм.

"Приз вручается картине очень философской, но при этом очень пронзительной", - сказал, объявляя победителя в воскресенье на церемонии закрытия в читинской филармонии, председатель жюри кинофестиваля, российский режиссер Дмитрий Астрахан. По его словам, "это картина, рассказывающая о смысле жизни, о том, как человек подводит ее итоги, она вроде бы трагичная, но очень светлая".

Восьмой ЗМКФ открылся в Чите 30 мая. В его основном конкурсе участвовали восемь картин из России, Израиля, Китая, Мексики, Португалии и Тайваня.

Приз зрительских симпатий киносмотра завоевала картина "Порт" российского режиссера Александры Стреляной, а лучшим режиссером жюри признало мексиканку Лилу Авилес, снявшую фильм "Горничная". Награда за лучший сценарий досталась Александру Плавнику за ленту "Здесь и сейчас". Приз за лучшую женскую роль присудили китаянке Лан Мэй, сыгравшей в фильме "Река любви".

Вручая приз за лучшую мужскую роль, жюри решило нарушить традицию присуждения награды одному человеку - победу отдали всему актерскому составу фильма Юрия Быкова "Завод". "Благодаря этому фильму я прочувствовал жесткость и в тоже время мягкость российских мужчин. Меня впечатлили их решимость и упорство в борьбе с жизненными трудностями", - сказала член жюри, продюсер Вивиан Чжэн. Дмитрий Астрахан подчеркнул, что награда вручается актерскому ансамблю "Завода" "за блистательную работу".

Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов вручил специальный приз народному артисту России Сергею Никоненко и приз за вклад в развитие забайкальского кинематографа режиссеру фильма "Солнцем поцелованные" Николаю Гадомскому.