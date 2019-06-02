Выставку картин Ивана Айвазовского из частных собраний представят в Кронштадте летом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /Корр. ТАСС Александра Подервянская/. Выставку картин художника-мариниста Ивана Айвазовского, собранных в основном из частных коллекций, представят в Кронштадте этим летом. Как рассказала журналистам в воскресенье представитель рабочей группы по развитию туристско-рекреационного кластера города Кронштадт Марика Коротаева, общедоступная экспозиция разместится на площадке Детской художественной школы имени М. К. Аникушина.

"У нас будет еще одно мероприятие, оно будет проходить с 1 июля по 1 сентября. Это будет выставка картин Айвазовского, которая также будет проходить в Кронштадте. Это будет выставка картин, которые ранее не представлялись. Это картины из частных коллекций", - сказала Коротаева.

По ее словам, на экспозиции будет представлена одна картина Айвазовского из фондов Русского музея - с изображением форта "Александр I". "Все остальные картины собраны у частных коллекционеров и будут представлены впервые", - отметила Коротаева, добавив, что вход на выставку будет бесплатным для всех категорий посетителей.

Наряду с картинами, будут также демонстрироваться рукописи и другие артефакты, связанные с Айвазовским. Всего, по предварительным оценкам, на выставке будут представлены более трех десятков экспонатов.