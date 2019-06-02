Музей-заповедник "Петергоф" получил Гран-при фестиваля "Интермузей"

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Государственный музей-заповедник "Петергоф" получил Гран-при межмузейного конкурса "Интермузей". Церемония объявления лауреатов состоялась в воскресенье в центральном выставочном зале "Манеж" и стала завершающим мероприятием XXI Международного фестиваля "Интермузей".
Как объявили на церемонии, "Петергоф" получил Гран-при за три проекта, оказавшихся в финале конкурсной программы: "Петергофские университеты" (номинация "Образовательно-просветительский проект"), музей-спектакль "Дом игральных карт" ("Информционные технологии"), Петергоф в регионах ("Межрегиональное взаимодействие"). Размер Гран-при составляет 700 тыс. рублей.
В номинации "Лучший проект в сфере информационных технологий" победил Тульский государственный музей оружия с проектом "Виртуальный музей "Оружие героев". Музей истории Екатеринбурга стал лауреатом в номинации "Лучший проект, направленный на социальное взаимодействие". Он отмечен за проект "Один человек - это уже много: репрессии в Свердловской области 1930-х годов в частных воспоминаниях репрессированных и их семей".
Тотемское музейное объединение наградили за создание Школы музейного развития "За границами столиц" в номинации "Лучший проект, направленный на межрегиональное взаимодействие". Награду в номинации "Лучший образовательно-просветительский проект" получил Музей истории ГУЛАГа за "Урок Памяти". Победители во всех основных конкурсных номинациях получают денежные призы в размере 400 тыс. рублей.
Всего в рамках конкурса жюри, председателем которого в этом году стала не принимавшая участия в голосовании генеральный директор "Петергофа" Елена Кальницкая, рассматривало 336 проектов от 213 российских музеев. Общий призовой фонд составил 2,3 млн рублей.
Жюри также отметило благодарностями и дипломами Государственный биологический музей им. Тимирязева за проект "Засушенному - верить", Пушкинский музей за лучший проект в области цифрового развития музея ("Платформа 3D-проектирования Пушкинского музея"). Лауреатом премии имени Кибальчич Министерства культуры РФ как "Лучший музейный менеджер года" стала директор Кемеровского областного музея изобразительных искусств Лариса Мызина. Также были вручены и другие специальные премии.
Итоги фестиваля
В этом году в мероприятиях "Интермузея" приняли участие более 400 российских и зарубежных музеев. В мероприятиях деловой программы участвовали около 3 тыс. российских и зарубежных специалистов.
На фестивале состоялась презентация 27 новых передовых проектов - музейные комплексы в Калининграде, Севастополе, Владивостоке, Кемерове, музей-заповедник "Владивостокская крепость", "Музей военной формы одежды" Российского военно-исторического общества, Ржевский мемориал Советскому солдату в Тверской области, музейный квартал в Феодосии, Музей Рерихов на ВДНХ и другие.
Впервые на фестивале 22 региона России представили 50 новых музеев, открывшихся за последние три года. Более 2 млн просмотров набрали онлайн-трансляции, которые впервые были организованы одновременно из пяти залов, где проходили мероприятия деловой программы.
Стенд ТАСС
ТАСС впервые принял участие в фестивале и представил на своем стенде проекты, демонстрирующие применение новых форматов подачи информации.
Например, гости фестиваля смогли увидеть проект "Один день из жизни театра". Благодаря виртуальным экскурсиям они получили уникальную возможность познакомиться с историей и увидеть в форматах "утро", "день", "вечер" один день из жизни крупнейших и самых известных российских театров - легендарной Александринки и Академического театра драмы им. Волкова. Позднее к проекту присоединятся и другие театры.
Также ТАСС на своем стенде представил музейные VR-проекты. Один из них - виртуальная экскурсия по выставке Ильи и Эмилии Кабаковых "В будущее возьмут не всех", с успехом прошедшей в Новой Третьяковке. "Люди, которых возьмут в будущее" - первый проект ТАСС, созданный в формате видео 360 градусов. Его премьера состоялась в феврале 2019 года на Российском инвестиционном форуме в Сочи.
Виртуальный тур позволяет увидеть всю ретроспективу выставки и ее отдельные эпизоды. В их числе - первая тотальная инсталляция Кабакова "Человек, который улетел в космос из своей комнаты", произведение "Лабиринт" и, конечно, работа "В будущее возьмут не всех", давшая название выставке. Центральной частью спецпроекта стала видеоэкскурсия генерального директора Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой.
Еще один проект ТАСС был открыт на сайте агентства 8 мая этого года и приурочен к 95-летию Булата Окуджавы. Благодаря проекту можно совершить виртуальную экскурсию по двум музеям, связанным с именем поэта: по культурному центру "Дом Булата" в Плотниковском переулке на Арбате и по даче в писательском поселке Переделкино. Основа проекта - пять интерактивных панорам, снятых в формате видео 360 градусов.
О фестивале
Главное музейное событие года - "Интермузей-2019" - проходил с 30 мая по 2 июня. Ежегодно фестиваль объединяет несколько сотен музеев и тысячи российских и зарубежных экспертов. Тема нынешнего форума звучала как "Диалог профессионалов". Помимо многочисленных событий деловой программы, посетителей "Интермузея-2019" ждали сотни культурных и детских мероприятий, а также театральная программа. Учредитель и организатор фестиваля - Министерство культуры Российской Федерации. Агентство ТАСС - генеральный медиапартнер фестиваля.