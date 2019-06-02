Музей-заповедник "Петергоф" получил Гран-при фестиваля "Интермузей"

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Государственный музей-заповедник "Петергоф" получил Гран-при межмузейного конкурса "Интермузей". Церемония объявления лауреатов состоялась в воскресенье в центральном выставочном зале "Манеж" и стала завершающим мероприятием XXI Международного фестиваля "Интермузей".

Как объявили на церемонии, "Петергоф" получил Гран-при за три проекта, оказавшихся в финале конкурсной программы: "Петергофские университеты" (номинация "Образовательно-просветительский проект"), музей-спектакль "Дом игральных карт" ("Информционные технологии"), Петергоф в регионах ("Межрегиональное взаимодействие"). Размер Гран-при составляет 700 тыс. рублей.

В номинации "Лучший проект в сфере информационных технологий" победил Тульский государственный музей оружия с проектом "Виртуальный музей "Оружие героев". Музей истории Екатеринбурга стал лауреатом в номинации "Лучший проект, направленный на социальное взаимодействие". Он отмечен за проект "Один человек - это уже много: репрессии в Свердловской области 1930-х годов в частных воспоминаниях репрессированных и их семей".

Тотемское музейное объединение наградили за создание Школы музейного развития "За границами столиц" в номинации "Лучший проект, направленный на межрегиональное взаимодействие". Награду в номинации "Лучший образовательно-просветительский проект" получил Музей истории ГУЛАГа за "Урок Памяти". Победители во всех основных конкурсных номинациях получают денежные призы в размере 400 тыс. рублей.

Всего в рамках конкурса жюри, председателем которого в этом году стала не принимавшая участия в голосовании генеральный директор "Петергофа" Елена Кальницкая, рассматривало 336 проектов от 213 российских музеев. Общий призовой фонд составил 2,3 млн рублей.

Жюри также отметило благодарностями и дипломами Государственный биологический музей им. Тимирязева за проект "Засушенному - верить", Пушкинский музей за лучший проект в области цифрового развития музея ("Платформа 3D-проектирования Пушкинского музея"). Лауреатом премии имени Кибальчич Министерства культуры РФ как "Лучший музейный менеджер года" стала директор Кемеровского областного музея изобразительных искусств Лариса Мызина. Также были вручены и другие специальные премии.

Итоги фестиваля

В этом году в мероприятиях "Интермузея" приняли участие более 400 российских и зарубежных музеев. В мероприятиях деловой программы участвовали около 3 тыс. российских и зарубежных специалистов.

На фестивале состоялась презентация 27 новых передовых проектов - музейные комплексы в Калининграде, Севастополе, Владивостоке, Кемерове, музей-заповедник "Владивостокская крепость", "Музей военной формы одежды" Российского военно-исторического общества, Ржевский мемориал Советскому солдату в Тверской области, музейный квартал в Феодосии, Музей Рерихов на ВДНХ и другие.

Впервые на фестивале 22 региона России представили 50 новых музеев, открывшихся за последние три года. Более 2 млн просмотров набрали онлайн-трансляции, которые впервые были организованы одновременно из пяти залов, где проходили мероприятия деловой программы.

Стенд ТАСС

ТАСС впервые принял участие в фестивале и представил на своем стенде проекты, демонстрирующие применение новых форматов подачи информации.

Например, гости фестиваля смогли увидеть проект "Один день из жизни театра". Благодаря виртуальным экскурсиям они получили уникальную возможность познакомиться с историей и увидеть в форматах "утро", "день", "вечер" один день из жизни крупнейших и самых известных российских театров - легендарной Александринки и Академического театра драмы им. Волкова. Позднее к проекту присоединятся и другие театры.