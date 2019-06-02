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Северный Кавказ

В Северной Осетии прошли мастер-классы в рамках международного кинофестиваля "Кинобарс"

Российские сценаристы и режиссеры рассказали о новшествах игрового кинематографа,а также поделились советами по монтажу

ВЛАДИКАВКАЗ, 2 июня. /ТАСС/. Режиссеры и сценаристы провели мастер-классы в рамках идущего в Северной Осетии международного кинофестиваля "Кинобарс". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оргкомитета фестиваля.

"Мастер-классы были открытые, их посетили студенты, блогеры, любители кино и профессиональные авторы. На них известные российские сценаристы, режиссеры рассказали о новшествах игрового кинематографа, поделились советами по монтажу и так далее", - сказал собеседник агентства.

Сценарист, продюсер и режиссер Леонид Пляскин в ходе мастер-класса по короткометражному кино рассказал о технологии поиска объектов для съемок и подготовительном периоде к съемкам, о специфике взаимодействия режиссера с актерами, сценаристами и другими участниками съемочного процесса. А актер театра и кино, кинорежиссер и продюсер Рамиль Сабитов на своем творческом вечере поговорил со слушателями о методах работы с актерами на площадке, в частности, упомянул значение актеров массовых сцен и поделился историями из собственного опыта.

По мнению сценариста Вазгена Каграмяна, мастер-классы необходимо посещать всегда, независимо от статуса и возраста. "Существует мировая практика, когда деятели кинематографа даже с мировым именем учатся у начинающих режиссеров, сценаристов, продюсеров. Киноиндустрия не стоит на месте, и наша задача - не отставать", - сказал Каграмян.

В рамках мастер-класса "Игровое кино. Режиссура игрового фильма" режиссер Алан Догузов и оператор Алан Касоев представили короткометражный фильм "Бача", основанный на реальных событиях, после чего ответили на вопросы зрителей о съемочном процессе, подборе актеров и локаций для съемок. "Задача оператора ставить кадры таким образом, чтобы смысл сцены и смысл кадра не расходились. Моя задача - осмыслить, понять и дополнить", - цитирует пресс-служба Алана Касоева.

О фестивале

Международный кинофестиваль "Кинобарс" начался 30 мая и закроется 2 июня, в ее рамках было представлено 19 кинолент, многие из которых участвовали в престижных международных кинофестивалях. Участие в нем принимают представители киноиндустрии России, Таджикистана, Белоруссии, Киргизии, Узбекистана, Абхазии.

Организаторами кинофестиваля стала гильдия кинорежиссеров России, министерство культуры республики, администрация местного самоуправления города Владикавказ.

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РоссияСКФОСеверная Осетия
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