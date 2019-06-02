Эмир Кустурица представил на кинофестивале "Герой и время" свою новую книгу

ЖЕЛЕЗНОВОДСК, 2 июня. /ТАСС/. Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица представил новую книгу, посвященную 20-летию группы The No Smoking Orchestra на кинофестивале "Герой и время" в Железноводске.

Книга, которая называется "Эмир Кустурица и The No Smoking Orchestra", содержит автобиографию режиссера, историю создания и творческий путь группы. Рассказ сопровождается множеством фотографий группы и самого Кустурицы.

"Помимо множества высоких наград и качеств этого замечательного режиссера, мы сегодня узнали о новом таланте Эмира - это его книга", - сказал генеральный продюсер кинофестиваля Эдуард Бояков.

Эмир Кустурица - сербский кинорежиссер, сценарист и музыкант, лидер рок-группы The No Smoking Orchestra. Ежегодно проводит в Сербии фестиваль русской музыки "Большой", в котором участвуют известные российские музыканты. Кустурица как актер, автор или соавтор сценария и режиссер принял участие более чем в трех десятках фильмов. Его творчество отмечено наградами крупнейших киносмотров Европы, включая две "Золотые пальмовые ветви" Каннского кинофестиваля.

С 25 мая по 2 июня в Железноводске проходит международный кинофестиваль "Герой и время". Инициаторами фестиваля выступили известные деятели культуры, члены Русского художественного союза: актер и режиссер Сергей Пускепалис, писатель и публицист Захар Прилепин, театральный продюсер и режиссер Эдуард Бояков, кинопродюсер Вадим Горяинов, программный директор фестиваля киновед Алена Сычева. В открытии фестиваля приняли участие актеры Сергей Безруков, Лидия Федосеева-Шукшина, Евгений Дятлов, режиссер Владимир Меньшов и другие.