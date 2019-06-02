Мединский похвалил Третьяковку за популяризацию музыкального и художественного наследия

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский посетил в воскресенье заключительный концерт международного фестиваля камерной музыки Vivarte, который прошел в Инженерном корпусе Третьяковской галереи, и похвалил его организаторов за популяризацию музыкального и художественного наследия.

"Приятно, что в четвертый раз в стенах Третьяковской галереи проходит этот фестиваль, который являет собой замечательный синтез разных искусств. В этом году он идейно сообразуется с выставкой [норвежского живописца Эдварда] Мунка. И это очень здорово, потому что искусство, оно едино, и тот вклад, который организаторы фестиваля делают в популяризацию музыкального и художественного наследия, все это делает нас лучше", - отметил министр.

Несмотря на то, что фестиваль называется камерным, он "совсем не камерный - трансляции [с фестиваля] посмотрели уже 240 тыс. зрителей", отметил Мединский. "Это несколько футбольных стадионов, между прочим", - добавил министр и поблагодарил организаторов Vivarte.

На закрытии фестиваля будет представлена также обновленная версия проекта Дмитрия Илларионова "Сны в зеркале: Satie-видения". Программа создавалась к 150-летию со дня рождения французского композитора Эрика Сати. Специально к этому проекту современные композиторы - Александр Танонов, Андрей Зеленский, Любовь Терская, Алексей Айги, Павел Карманов - сделали новые версии своих произведений, которые можно так или иначе причислить к минимализму.

Связующей нитью программы служат музыкальные "прогулки" - импровизации Дмитрия Илларионова на основе музыки Сати. Одна из важнейших составляющих вечера - видеопроекция, которую в режиме реального времени показывает один из самых интересных представителей современного видеоарта, московский художник и музыкант Чой.

Художественной темой IV Международного фестиваля камерной музыки Vivarte в этом году стал Эдвард Мунк и русские художники. Эта тема была продиктована тем, что с середины апреля до середины июля в галерее проходит выставка Мунка. Каждый концерт фестиваля сопровождала выставка одного произведения из собрания Государственной Третьяковской галереи. В Vivarte приняли участие известные норвежские и датские музыканты, которые редко выступают на российской академической сцене.