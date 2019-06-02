В Железноводске объявили победителей кинофестиваля "Герой и время"

ЖЕЛЕЗНОВОДСК, 2 июня. /ТАСС/. Гран-при международного кинофестиваля "Герой и время" в Железноводске в конкурсе игрового кино получила израильско-австрийская картина "Свидетельство" режиссера Амичаи Гринберга, в конкурсе документального кино главного приза удостоен фильм Станислава Ставинова "Жизнь с бактериями", передает корреспондент ТАСС.

Церемония закрытия прошла в воскресенье вечером в Железноводске. Она началась с шествия по красной ковровой дорожке. По ней прошли российские актеры театра и кино Владимир Меньшов, Дмитрий Дюжев, Анастасия Макеева, Вячеслав Дужников и Дмитрий Певцов, а также организаторы, режиссеры фильмов, представленных на фестивале.

Концертная программа началась с видеоролика, где люди различных профессий - археологи, врачи, учителя, аграрии - рассказали, кто, по их мнению, является героем. "Герои живут среди нас", - такими словами закончился видеоряд. А следом перед зрителями выступил джазовый оркестр "Диапазон".

Затем на сцену вышли инициаторы фестиваля. "Кто герой сегодня, какой он из себя, - мы узнаем его и поймем, когда узнаем имена победителей фестиваля, - отметил писатель и публицист Захар Прилепин. - Я лично благодарен каждому, кто приходил к нам, более 80 тыс. человек посетили за эти дни фестиваль".

Генеральный продюсер фестиваля Эдуард Бояков отметил идейность проекта. "Мы видим то, что герои есть в нашей жизни, есть герои-профессионалы, которые выполняют этот сложный и почетный труд. Десятки кинофестивалей проводятся в нашей стране, но мы верим в то, что идея фестиваля про героизм и в эстетическом смысле слова, и в человеческом, она уместна", - сказал он.

Как отметил на церемонии мэр Железноводска, благодаря проведению первого кинофестиваля "город наполнился культурным кислородом".

Номинации и награды

Гран-при кинофестиваля получил австрийско-израильский фильм Амичаи Гринберга "Свидетельство". Гран-при конкурса неигрового кино жюри присудило российскому фильму Станислава Ставинова "Жизнь с бактериями", приз вручил Владимир Меньшов. В специальной номинации конкурса "Неигровое кино" победил российский фильм Александра Зиненко "Непобедимая". В номинации "Оператор неигрового кино" награду получил австрийский фильм Маттиаса Майра "Белый лабиринт". Швейцарская картина Пьера Мэннэла, которая языком художественного документального кино рассказывает о жизни людей с инвалидностью - "Путешествие - история любви"- получила приз в номинации "Режиссер неигрового кино".

Приз зрительских симпатий в конкурсе неигрового кино присужден французскому фильму Барбары Лор "Сибирь: в поисках затерянного времени".

Специальный приз от жюри в конкурсе игрового кино получил африканский фильм "Касала", режиссером, оператором и продюсером которого выступила Эма Эдосио. Статуэтку номинации "Сценарий игрового кино" забрал Самех Зоаби, режиссер фильма "Тель-Авив в огне", который представлял сразу Люксембург, Бельгию, Израиль и Францию. Приз в номинации "Образ" в конкурсе игрового кино - у российского фильма "Апостасия" Алексея Мурадова. Приз за лучшую актерскую работу в конкурсе игрового кино вручал Дмитрий Дюжев японскому фильму режиссера Акийо Фуджимура "Эрико-притворщица".

Награду в номинации "Режиссер" конкурса игрового кино получил российско-литовский фильм Наталии Мещаниновой "Сердце мира", а приз зрительских симпатий в конкурсе игрового кино забрал фильм "Судани из Нигерии" индийского режиссера Закариа.

В завершение церемонии прозвучал гимн, который был написан специально для фестиваля. После церемонии вручения на центральной площади города состоялся концерт сербской фолк-рок-группы The No Smoking Orchestra с участием Эмира Кустурицы.

О фестивале

Международный кинофестиваль "Герой и время" прошел с 25 мая по 2 июня в Железноводске. В рамках фестиваля в двух конкурсных программах "Игровое кино" и "Документальное кино" было представлено 24 фильма. Информационным партнером фестиваля выступило информационное агентство ТАСС.