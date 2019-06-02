Неделя торгов предметами русского искусства начинается в Лондоне

ЛОНДОН, 3 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Торги предметами русского искусства начинаются в понедельник в британской столице на фоне позитивных ожиданий экспертов, которые высокого оценивают предложенные коллекционерам произведения.

"Русская неделя" традиционно проходит в Лондоне два раза в год: в мае-июне и ноябре-декабре. Торги картинами и предметами декоративно-прикладного искусства организуют аукционные дома Christie's ("Кристис"), Sotheby's ("Сотбис"), MacDougall's ("Макдугаллс") и Bonhams ("Бонэмс"), а выручка от них достигает нескольких десятков миллионов долларов. Во время аукционов, состоявшихся в ноябре прошлого года, лотов было реализовано на 35 млн фунтов стерлингов (44,9 млн долларов), что примерно в полтора раза превысило результаты продаж лета 2018 года.

Во время аукционных сессий, которые продлятся до среды, коллекционерам будут предложены сотни лотов. Среди них - полотна таких всемирно известных мастеров, как Кузьма Петров-Водкин, Виктор Васнецов, Иван Шишкин, Борис Кустодиев, Иван Айвазовский, Юрий Анненков, а также предметы декоративно-прикладного искусства, иконы.

Шедевр от Christie's

Одним из топ-лотов аукционной недели станет картина Кузьмы Петрова-Водкина (1878-1939) "Натюрморт с сиренью" с оценочной стоимостью от 1 до 1,5 млн фунтов (1,3-1,9 млн долларов). Он будет предложен коллекционерам аукционным домом Christie's, который по традиции первым проводит торги, в понедельник.

"Натюрморт с сиренью" был написан в 1928 году, то есть на пике карьеры художника.

Картина Константина Маковского (1839-1915) "Лежащая обнаженная" оценена в 200-300 тысяч фунтов (260-400 тысяч долларов). Такова же предварительная оценочная стоимость картин Ивана Шишкина (1832-1898) "Сиверская" и Александра Дейнеки (1899-1969) "Натюрморт с флоксами".

"В этом году мы отмечаем 50-летний юбилей департамента русского искусства в Christie's, и поэтому особенно приятно, что на нашем аукционе предлагаются очень редкие и уникальные лоты, которые не появлялись на рынке и обладают исторической значимостью и интересным провенансом", - сообщил корр. ТАСС директор департамента русского искусства Christie"s Алексей Тизенгаузен.

Полотно Петрова-Водкина эксперт назвал "абсолютным шедевром". "Картина выставлялась в советском павильоне на XVIII Венецианской биеннале 1932 года и на четыре года предвосхищает известный натюрморт с черемухой из собрания Русского музея в Санкт-Петербурге", - сказал Тизенгаузен.

"Настоящая жемчужина торгов - собрание работ Сергея Чехонина, которое состоит из 35 лотов и включает образцы текстиля, книжную графику для журналов и детских книг, эскизы для росписи фарфора, акварели, семейные портреты и многое другое, и Анны Остроумовой-Лебедевой из коллекции Александра Джаншиева", - добавил представитель Christie"s.

Ларионов у Sotheby's

Топ-лотом другого крупного аукционного дома, Sotheby's, станет "Натюрморт" кисти Михаила Ларионова (1881-1964). Как сообщили в аукционном доме, это редкое произведение "одного из самых влиятельных художников российского авангарда" не выставлялось на публике около 60 лет, а нынешним владельцем было приобретено в 1960 году. Сама же картина была написана до 1915 года, когда Ларионов покинул Россию и осел в Париже, и "имеет общие черты с произведениями из "солдатской" и "турецкой" серий художника, созданных им в 1910-1912 гг. и ставших вершиной его неопримитивистского периода". Оценка лота составляет 1-1,5 млн фунтов (1,3-1,9 млн долларов).

Другим примечательным лотом стал "Портрет графа Алексея Павловича Игнатьева" кисти Бориса Кустодиева (1878-1927). Картина, написанная по заказу императора Николая II, была закончена другим известным художником, Иваном Репиным (1844-1930), и в свое время выставлялась в Третьяковской галерее и на биеннале в Венеции в 1907 году.

Картина "Река Оять" кисти Василия Поленова (1844-1927) оценена в 450-650 тысяч фунтов (570-825 тысяч долларов).

Из предметов декоративно-прикладного искусства выделяется миниатюрное кресло-бонбоньерка и стол-бонбоньерка производства мастерской Карла Фаберже. Эти лоты, изготовленные из золота и покрытые эмалью, оцениваются в 800 тысяч - 1,2 млн фунтов (1-1,5 млн долларов) каждый.

"Рынок очень крепкий и свидетельство этого - чрезвычайно хорошие результаты, показанные в ноябре 2018 года, когда общий объем торгов оказался самым высоким в этой области, начиная с июня 2014 года. Для предстоящего аукциона мы собрали очень разнообразную подборку с точки зрения периода создания произведений, их стиля и цен. Наши лоты рассчитаны на все категории покупателей. Интерес на предаукционной неделе был очень высоким, так что мы ожидаем отличных результатов и много ставок", - рассказал корр. ТАСС глава департамента русской живописи Sotheby's Рето Барметтлер.

Торги Sotheby's намечены на 5 июня.

Лоты MacDougall's и Bonhams

Завершат неделю торгов 6 июня аукционные дома MacDougall's и Bonhams.

У MacDougall's список самых дорогих лотов возглавляет работа Кустодиева "Бахчисарай", созданная художником во время посещения Крыма в 1917 года. Ее предварительная оценочная стоимость варьируется в пределах 1,2-1,8 млн фунтов стерлингов (1,5-2,3 млн долларов). На втором месте картина Васнецова "Юные грезы (Цесаревич)" с эстимейтом 650-900 тысяч фунтов (826 тысяч - 1,1 млн долларов). На ней изображен царевич Дмитрий из династии Рюриковичей. Данное полотно, написанное в 1918 году, будет выставлено на аукцион впервые.

В числе других топ-лотов значатся работы Петра Кончаловского "Портрет жены художника, Ольги Васильевны Кончаловской, в тюлевом платье" и Федора Рокотова "Портрет князя Никиты Ивановича Панина", обе оцениваются в 200-300 тысяч фунтов (254-381 тысяч долларов). Еще одно полотно Кончаловского - "Мост Сан-Апостоли" - будет выставлено на торги с эстимейтом 300-500 тысяч фунтов (381-635 тысяч долларов).

Заслуживает отдельного внимания работа Юрия Анненкова "Портрет Александра Божерянова" с оценочной стоимостью 250-400 тысяч фунтов (315-510 тысяч долларов).

Главным лотом Bonhams анонсирована картина кисти Филиппа Малявина (1869-1940) под названием "Портрет девочки в розовом платье". Ее оценка составляет 300-500 тысяч фунтов (390-645 тысяч долларов).

Как отмечают эксперты Bonhams, стилистический анализ позволяет отнести картину к 20-м годам прошлого века, когда Малявин покинул молодую Советскую республику и обосновался в Париже. Личность девочки, послужившей моделью художнику, остается неизвестной, однако искусствоведы предполагают, что она принадлежит к знатной европейской семье, заказавшей художнику портрет.

На июньских торгах будут также представлены миниатюры фирмы Карла Фаберже из коллекции леди Кэролайн Оппенгеймер - супруги известного филантропа и председателя правления алмазодобывающей компании De Beers ("Де Бирс") Эрнеста Оппенгеймера (1880-1957). Среди лотов: фигурка мыши из серого агата, бриллиантов и серебра (оценочная стоимость - 51-77 тысяч долларов), таблетница в форме лягушки из нефрита и драгоценных камней (64-77 тысяч долларов), а также фигурка играющего котенка из халцедона (13-19 тысяч долларов).

Мнение эксперта

Британский галерист, специализирующийся на торговле русским искусством, Джеймс Баттервик ожидает от торгов хороших показателей и отмечает большое количество выдающихся работ. "Ожидания у меня не такие плохие, тем более, что шедевров я вижу больше, чем зимой, - сказал он в разговоре с корр. ТАСС. - Я думаю, что будет продолжение тех результатов, которые мы видели в ноябре прошлого года".

"Мне особенна интересная судьба нескольких лотов: например, роскошной графики Анненкова на MacDougall's, а также произведения Петрова-Водкина на Christie's. Это шедевральная картина, а ее эстимейт в 1-1,5 млн фунтов - довольно низкий. По моим оценкам, она может уйти миллионов за пять, так как является уникальной, таких вещей Петрова-Водкина фактически нет", - заметил Баттервик.