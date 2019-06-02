Конкурс оперных артистов Галины Вишневской открывается в Москве

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Международный конкурс оперных артистов Галины Вишневской, основанный легендарной певицей в 2006 году, с 3 по 7 июня пройдет в Москве в седьмой раз. За путевку на ведущие сцены мира будут бороться 49 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе соучредителя смотра, Центра оперного пения Галины Вишневской.

"Было подано более 200 заявок из США, Канады, ЮАР, Кении, Словакии, Польши, Монголии, Южной Кореи, Китая, Узбекистана и Казахстана. К первому туру допущены 53 человека, но по разным причинам четверо из них не смогут принять участие, и в Москве мы услышим 49 певцов", - отметили организаторы.

Конкурс проводится раз в два года, всего в состязаниях приняли участие более 1,2 тыс. молодых артистов из России, стран СНГ, Великобритании, Франции, Германии, Польши, Китая, КНДР и Монголии. "Участие в конкурсе, без преувеличений, открывает молодым вокалистам дорогу на большую оперную сцену. Лауреаты конкурса поют в Большом и Мариинском театрах, в Метрополитен-опере в Нью-Йорке, в Боннской и Римской операх, в театрах Берлина, Гамбурга, Мюнхена, Вены, Рима, Парижа, Франкфурта, на знаменитом Зальцбургском фестивале", - подчеркнули в Центре оперного пения.

Жюри конкурса возглавит худрук Центра оперного пения, дочь Галины Вишневской и Мстислава Ростроповича Ольга Ростропович. Талант певцов будут оценивать руководители оперных театров, фестивалей и артистических агентств.

Первый и второй туры пройдут в Центре оперного прения с 3 по 5 июня. Финал и торжественная церемония награждения лауреатов состоятся 7 июня в Московском академическом музыкальном театре имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.