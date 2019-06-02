Концерт оркестра Мариинского театра под руководством Гергиева пройдет в Берлине

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Симфонический оркестр Мариинского театра под руководством народного артиста России Валерия Гергиева 3 и 5 июня даст концерты в Берлине и Дрездене. Выступления включены в программу цикла "Русские сезоны" и Дрезденского музыкального фестиваля, сообщила ТАСС пресс-атташе театра Анна Яковлева.

"Оркестр под управлением маэстро даст два концерта в Германии и примет участие в Дрезденском музыкальном фестивале - одном из крупнейших ежегодных музыкальных событий в Германии, который ведет свою историю с 1978 года. Концерты пройдут в рамках международного культурного проекта "Русские сезоны", страной проведения которого в 2019 году стала Германия", - сказала Яковлева.

Выступление 3 июня состоится на сцене Большого зала Концертхауса в Берлине. Прозвучат Четвертая симфония Петра Чайковского, концерт для оркестра "Озорные частушки" Родиона Щедрина и Второй виолончельный концерт Дмитрия Шостаковича. Солистом выступит знаменитый немецкий виолончелист Ян Фоглер, который является художественным руководителем Дрезденского музыкального фестиваля.

Еще один концерт состоится 5 июня во Дворце культуры Дрездена. Оркестр также исполнит Чайковского и два произведения Александра Скрябина - "Прометей" ("Поэма огня") и "Поэма экстаза". Солировать будет победитель пяти международных конкурсов, российский пианист Илья Рашковский.

12 июня Фоглер даст ответный концерт в Санкт-Петербурге на XXVII музыкальном фестивале "Звезды белых ночей". В сопровождении Оркестра Мариинского театра он исполнит произведения Шостаковича.

Международный культурный проект "Русские сезоны", названный в память о легендарной труппе Сергея Дягилева, был возобновлен по поручению президента России Владимира Путина и является ежегодным государственным мероприятием по представлению российской культуры в разных странах. В 2017 году "Русские сезоны" новейшего времени впервые прошли в Японии, в 2018 году - в Италии. События праздника в течение 2019 года охватят 77 городов Германии.