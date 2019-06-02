Мультфильм "Тайная жизнь домашних животных - 2" возглавил прокат в РФ по итогам выходных

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Мультфильм "Тайная жизнь домашних животных - 2" (Secret Life of Pets 2) режиссера Криса Рено собрал более 471 млн рублей в кинотеатрах России и СНГ за первые четыре дня показа и возглавил прокат по итогам выходных. Это следует из предварительных данных портала kinobusiness.com за период с 30 мая по 2 июня.

Превью-показы второй части анимационного фильма о животных стартовали в России 25 мая, показы картины для широкой публики начались 30 мая.

На вторую строчку в рейтинге опустился лидер прошлой недели по кассовым сборам - фильм "Аладдин" (Aladdin) режиссера Гая Ричи по мотивам знаменитого мультфильма студии Disney. Картина вышла на российские экраны 23 мая, за минувшие выходные сборы киноленты составили почти 235 млн рублей. Роль молодого воришки Аладдина исполнил актер Мена Массуд, принцессу Жасмин сыграла Наоми Скотт, а образ джинна из волшебной лампы воплотил Уилл Смит.

На третьем месте - американский фантастический боевик "Годзилла - 2: Король монстров" (Godzilla: King of the Monsters) режиссера Майкла Догерти. Фильм вышел в российский прокат 30 мая и за первые четыре дня показа собрал 157,5 млн рублей. Картина о противостоянии монстров является продолжением фильма "Годзилла" 2014 года.