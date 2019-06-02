Александр Калягин в 13-й раз откроет Международную летнюю театральную школу в Звенигороде

МОСКВА, 3 июня. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Международная летняя театральная школа для молодых профессиональных актеров России, стран ближнего и дальнего зарубежья в 13-й раз откроется в понедельник в Звенигороде. Автором проекта является Союз театральных деятелей (СТД) РФ, а бессменным художественным руководителем не имеющего аналогов в мировой образовательной практике учебного заведения выступает председатель СТД РФ, народный артист России Александр Калягин, который ежегодно лично приветствует новых участников театральной школы, сообщили ТАСС в пресс-службе СТД.

"Мы гордимся, что уже тринадцать лет создаем школу с лучшими профессионалами и студентами! В нашей школе за годы ее существования приняли участие более 1 тыс. молодых актеров из 60 стран и более 100 российских городов. При этом нам важно постоянно раздвигать границы, давать нашим артистам увидеть как можно более широкую картину многогранного мира исполнительского искусства", - сказал ТАСС Александр Калягин.

Он отметил, что в этом году конкурсный отбор прошли 90 начинающих артистов из 30 стран мира, в числе которых Россия, Дания, Германия, Великобритания, Израиль, Армения, Азербайджан, Грузия, Турция, Сингапур, Южная Корея, Индия, Канада и многие другие государства.

Церемония традиционно пройдет на открытом воздухе в Творческой резиденции СТД РФ "Звенигород". В программе открытия - шоу театра "Антикварный цирк" под руководством Елены Польди. Молодых актеров ждет напутствие от художественного руководителя Школы Александра Калягина, а также от педагогов и режиссеров проекта, проинформировали в пресс-службе СТД.

Школьный курс и диплом

"Правом участия в Международной летней театральной школе СТД РФ обладают артисты, уже получившие профессиональное образование, не достигшие возраста 35 лет и владеющие русским языком. Отбор слушателей Школы осуществляется на конкурсной основе с учетом профессиональных данных. Программа обучения представляет собой интенсивный образовательный трехнедельный курс плюс неделя показов итоговых работ", - отметили в пресс-службе СТД.

Обучение в Театральной школе СТД - бесплатное. Все расходы, связанные с пребыванием участников Школы на территории Российской Федерации (образовательная и культурная программы, проживание и питание), полностью берут на себя организаторы. Проект реализуется в рамках государственной программы поддержки русских театров стран СНГ и Балтии под патронатом президента РФ и при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства культуры Московской области и Департамента культуры города Москвы.

Педагогический состав Школы - это ведущие специалисты из лучших вузов страны. Основная профессиональная дисциплина - мастерство актера - представлена четырьмя мастерскими с уникальными авторскими методиками под руководством Вениамина Фильштинского, Игоря Яцко, Гитиса Падегимаса, Клима.

За время обучения студенты также проходят подготовку по следующим курсам: сценическая речь, сценическое движение, ритмика, современный танец, фехтование, вокал. Кроме того, в расписание Летней театральной школы включены творческие встречи с мастерами российского и зарубежного театра. В этом году свои мастер-классы для студентов Школы проведут такие мэтры сценического искусства, как Сергей Женовач, Игорь Золотовицкий, Кама Гинкас, Адольф Шапиро, Алексей Бородин. В качестве специальных гостей проекта мастер-классы дадут швейцарская художница, режиссер, педагог Жюли Бове и французский режиссер итальянского происхождения, актриса Компании Филиппа Жанти Марция Гамбарделла.

В рамках единого образовательного процесса будет осуществлена постановка нескольких разножанровых спектаклей: двух драматических, кукольного, хореографического, перформанса в форме уличного выступления. Публичный показ на одной из самых популярных театральных площадок Москвы - в Театральном центре СТД РФ "На Страстном" - также является одним из условий успешного прохождения актерской подготовки. Вход на спектакли - свободный.

ХIII Международная летняя театральная школа продлится до 30 июня. "По окончании обучения выпускники получают диплом о повышении квалификации государственного образца", - сообщили в пресс-службе СТД.