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Более 22 тыс. зрителей посетили Забайкальский кинофестиваль

Всего было проведено 42 кинопоказа

ЧИТА, 3 июня. /ТАСС/. Более 22 тыс. зрителей за четыре дня посетили мероприятия Забайкальского международного кинофестиваля (ЗМКФ). Об этом сообщила министр культуры края Татьяна Цымпилова на оперативном совещании у главы региона в понедельник.

Восьмой Забайкальский международный кинофестиваль проходил с 30 мая по 2 июня в Чите и девяти районах края. В его основном конкурсе участвовали восемь картин из России, Израиля, Китая, Мексики, Португалии и Тайваня.

"Более 22 тыс. человека посетили мероприятия кинофестиваля, было проведено 42 кинопоказа", - сказала Цымпилова

Ранее сообщалось, что главный приз - "Хрустальный шар" за лучший фильм - получила картина режиссера По Хао Хуна "Папин костюм", снятая на Тайване.

Забайкальский международный кинофестиваль проводится в Чите с 2011 года. Президентом является народный артист РСФСР Александр Михайлов, а председателем оргкомитета - издатель и медиаменеджер Виктор Шкулев.

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