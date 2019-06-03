Экспериментальную фотолабораторию о жизни Москвы откроют в музее архитектуры имени Щусева

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Столичный комитет по туризму и международное фотоагентство Magnum Photos 2 июля откроют второй этап экспериментальной лаборатории Magnum Live Lab/19 в музее архитектуры имени Щусева. Желающие смогут наблюдать за созданием выставки фотографий, посвященных современной Москве и ее жителям в режиме реального времени, сообщается в понедельник на сайте мэра и правительства Москвы.

Первый этап фотолаборатории прошел в столице в конце января - феврале 2019 года. Команда фотографов - Томас Дворжак из Германии, Алекс Майоли из США и Нюша Таваколян из Ирана - проводили съемки в различных районах столицы, уделяя внимание исторической и современной архитектуре. Все желающие могли наблюдать за тем, как организаторы проявляют фотографии и готовят их к показу в парке "Зарядье".

"Экспериментальная лаборатория Magnum Live Lab/19 вновь заработает в Москве. Она откроется 2 июля в Государственном музее архитектуры имени А.В. Щусева. Фотографы международного агентства Magnum Photos Марк Пауэр (Великобритания), Георгий Пинхасов (Франция) и Алекс Уэбб (США) будут работать над выставкой, посвященной современной столице", - говорится в сообщении.

Как отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина, слова которой приводятся в сообщении, выставка снова будет создаваться в режиме реального времени, желающие смогут наблюдать за подготовкой выставки и всеми этапами творческого процесса. В течение двух недель участники проекта будут фотографировать различные районы столицы, обсуждать и анализировать получившиеся снимки, итоговая экспозиция будет создана 16 июля и проработает до 1 сентября. При этом снимки первого этапа проекта также будут представлены в Музее архитектуры имени Щусева.