Вовлечение детей в создание музейных экспозиций обсудят на конференции в Москве

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Двухдневная конференция Политехнического музея и института "Стрелка" "Меня забыли спросить!" о вовлечении детей в создание музейных и архитектурных проектов открылась в институте "Стрелка" в понедельник. В ней принимают участие педагоги, музейные специалисты, архитекторы и дизайнеры, рассказала ТАСС директор департамента музея по работе с детьми Татьяна Рябухина.

"Мероприятие такого масштаба в России проходит впервые - именно с позиции того, что мы будем разговаривать не только со специалистами, с профессионалами, которые работают с партиципаторным подходом, но мы пригласили участвовать и высказываться и другие стороны партиципации", - отметила собеседница агентства. Педагоги, музейные специалисты, архитекторы и дизайнеры обсудят, как разрабатывать вместе с детьми музейные проекты, образовательные программы и пространства.

Рябухина добавила, что идея соучаствующего проектирования (партиципаторные практики) в недавнем прошлом была совсем новой для России. "Политехнический музей стал амбассадором использования партиципаторных практик для создания и развития детских проектов, предоставляя возможность высказаться о том, что по-настоящему важно и интересно, тем, кого часто забывают спросить", - сказала она.

Программу конференции откроет воркшоп "Выставка вместе с детьми: от идеи до воплощения в музее" от специалистов из Варшавского национального музея и музея искусств в Лодзи. Во время воркшопа участники разработают формат работы с детской аудиторией, который можно использовать в существующих музейных проектах, а также узнают, как вовлечь в партиципаторный проект все музейные отделы - от дизайнеров до реставраторов.

Также в рамках конференции пройдут дискуссия "Почему лучше вместе?" о соучаствующем проектировании и всегда ли оно уместно, лекция "Может ли ребенок управлять городом", воркшоп "Природа как лаборатория" и коммьюнити-ток "Общество участия". "Мы планируем собрать после конференции весь материал, который только возможно, обработать его и создать некий документ в онлайн-формате, который смогут использовать все желающие", - добавила Рябухина.