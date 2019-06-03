Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Актер передачи "Спокойной ночи, малыши", театра "Современная пьеса" и Центра им. Вс. Мейерхольда, заслуженный артист России Геннадий Матвеев умер 1 июня на 74-м году жизни. Об этом сообщается в понедельник на сайте Союза кинематографистов РФ.

"1 июня 2019 года на 74-м году ушел из жизни артист театра и кино, заслуженный артист РФ Геннадий Васильевич Матвеев", - сообщили в организации. Похороны состоятся 4 июня на Ваганьковском кладбище в 12:00 мск.

В союзе отметили, что "Геннадий Васильевич отличался требовательностью, профессионализмом, уважением к своим коллегам".

Геннадий Матвеев родился 24 мая 1946 года. После окончания Щукинского театрального училища играл в театре Советской Армии, Московском театре миниатюр, театрах "Вернисаж", "Современная опера", "Игроки", в Центре им. Вс. Мейерхольда и других. В 1980-е годы работал на телевидении в детской передаче "Спокойной ночи, малыши". Также в творческой биографии актера более 80 фильмов, в том числе "Товарищи полицейские", "Самара", "Человек-приманка", "Дельта" и другие.

Матвеев является автором стихов и песен, таких как "В снежной шапке сосна" и "Качаются сосны, березы…".