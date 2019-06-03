ФАС не выявила причастность Минкультуры к переносу проката "Мстителей"

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба не выявила факта переноса Министерством культуры РФ дат выхода в российский прокат фильма "Мстители". Об этом в понедельник сообщили в ответ на запрос ТАСС в пресс-службе ФАС.

"Антимонопольная служба не выявила признаков нарушения закона о защите конкуренции со стороны Министерства культуры, связанного якобы с переносом выхода в российский прокат фильма "Мстители: Финал" с 24 апреля 2019 года на 29 апреля 2019 года", - цитирует пресс-служба заместителя начальника управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Юлию Ермакову.

По информации пресс-службы, согласно копиям документов, полученным ФАС России от министерства, ООО "Уолт Дисней Студиос Сони Пикчерс Релизинг" представило в ведомство комплект документов на получение прокатного удостоверения на фильм "Мстители: Финал" с датой выхода в прокат 29 апреля.

Это "подтверждает отсутствие факта переноса выхода фильма в прокат", подчеркнули в ведомстве.

Обращение о возможных нарушениях со стороны министерства культуры ФАС получила в конце апреля.