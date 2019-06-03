Драмтеатр Чечни поставит в 2019 году "Ревизора" Гоголя на национальном языке

ГРОЗНЫЙ, 3 июня. /ТАСС/. Чеченский государственный драматический театр им. Х. Нурадилова планирует в Год театра впервые поставить на национальном языке спектакль "Ревизор" по пьесе Николая Гоголя в постановке главного режиссера театра Руслана Хакишева. Об этом ТАСС сообщила художественный руководитель - директор театра, народная артистка Чеченской Республики Хава Ахмадова.

"Главный режиссер нашего театра, народный артист РФ Руслан Хакишев в 2019 году поставит спектакль "Ревизор" на чеченском языке. Поэтесса Петимат Петирова уже переводит пьесу Гоголя", - отметил собеседница агентства.

По словам Ахмадовой, также в Год театра будет представлен спектакль, посвященный первому президенту республики Ахмату Кадырову.

"В августе состоится премьера, в день его рождения", - рассказала директор театра. По ее словам, театр также работает над постановкой комедии по рассказам чеченской писательницы Машар Айдамировой

В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина 2019 год в России объявлен Годом театра. В его рамках запланированы масштабные международные и всероссийские мероприятия. Программа включает 15 ключевых мероприятий, самыми масштабными из которых станут VIII Театральная олимпиада и Всероссийский театральный марафон. Общий бюджет Года театра должен составить порядка 1,5 млрд рублей.