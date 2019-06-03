Натюрморт Петрова-Водкина продали на аукционе в Лондоне почти за $12 млн

ЛОНДОН, 3 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Картина Кузьмы Петрова-Водкина (1878-1939) "Натюрморт с сиренью" была продана на торгах в понедельник в Лондоне за £9,3 млн ($11,7 млн). Об этом коррепонденту ТАСС сообщили в аукционном доме Christie's.

Также в Christie's сообщили, что это произведение стало "самой дорогой картиной, проданной на аукционах русского искусства". Christie's 3 июня открыл неделю торгов предметами русского искусства в Лондоне.

Предварительная оценочная стоимость "Натюрморта с сиренью" составляла £1-1,5 млн ($1,3-1,9 млн).

"Натюрморт с сиренью" был написан в 1928 году, то есть на пике карьеры художника, и предвосхитил появление (через четыре года) считающегося одним из самых узнаваемых в творчестве живописца натюрморта "Черемуха в стакане", который находится в собрании Русского музея в Санкт-Петербурге.

"В 1932 году он участвовал в XVIII Венецианской биеналле", - сообщил аукционный дом в своем аккаунте в Instagram, добавив, что "на торги работа выставлялась из собрания искусствоведа и издателя Джованни Шейвиллера".

Ранее Christie's, департамент русского искусства которого в этом году отмечает свое 50-летие, очень успешно реализовал подборку порядка 30 лотов с произведениями художника и графика Сергея Чехонина (1878-1936). Она была продана более чем за £1 млн (около $1,3 млн).

"Многие лоты ушли с молотка с существенным превышением оценочной стоимости. Например, личный архив художника, включая паспорт, дизайн обоев и эскизы тканей был продан за £150,5 тыс. ($190 тыс.) при оценке в £10-15 тыс. ($13-19 тыс.)", - сказали в Christie's. Другими топ-лотами подборки стал комплект из пяти эмалей из собрания пасынка художника Пьера Ино ($95 тыс.), картина "Неоновый букет" ($87 тыс.), эскиз обложки с иллюстрациями к изданию "Пятидесяти поросят" Корнея Чуковского ($66 тыс.).

"Борьба за лоты длилась полтора часа, свидетельствуя о повышенном интересе коллекционеров к творчеству Чехонина. Данная подборка является самым крупным собранием работ художника из всех, что когда-либо появлялись на рынке за последние годы", - отметила собеседница агентства.

Кроме Christie's, участие в торгах предметами русского искусства, которые проводятся два раза в год (в мае-июне и ноябре-декабре), принимают аукционные дома Sotheby's, MacDougall's и Bonhams. Итоги торгов будут подведены 5 июня. Во время аукционов, состоявшихся в ноябре 2018 года, были реализованы лоты на £35 млн ($44,9 млн), что примерно в полтора раза превысило результаты продаж лета 2018 года.