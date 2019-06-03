Фильм Тодоровского "Одесса" выйдет в российский прокат 5 сентября

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Картина Валерия Тодоровского "Одесса" выйдет в российский прокат 5 сентября. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе компании Disney, которая занимается прокатом фильма в России.

"Рады сообщить, что в пакет релизов Disney/WDSSPR вошел фильм Валерия Тодоровского "Одесса", который выйдет в широкий прокат в российских кинотеатрах 5 сентября 2019 года", - говорится в сообщении.

Действие фильма разворачивается в Одессе в августе 1970 года. В гости к тестю с тещей, Григорию Иосифовичу и Раисе Ировне Давыдовым, прилетает из Москвы зять Борис, журналист-международник, и его восьмилетний сын Валерик. В день их прилета в Одессе объявляют карантин. Город закрывают, и приехавший на пару дней Борис остается в незапланированном отпуске, который изменит его жизнь навсегда.

Главные роли в картине исполнили Леонид Ярмольник, Евгений Цыганов, Ирина Розанова, Ксения Раппопорт, Евгения Брик.

В воскресенье, 9 июня, лента Тодоровского откроет программу юбилейного 30-го открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.