В Уральском культурном форуме примут участие пять театральных групп из регионов УФО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Труппы пяти театров из регионов Уральского федерального округа (УФО) представят постановки на Уральском культурном форуме с 5 по 8 июня, сообщили ТАСС в департаменте информационной политики Свердловской области.

"На форуме будет задействовано девять театральных площадок, на пяти из которых выступят актеры из Тюменского драматического театра, Челябинского театра оперы и балета, Ноябрьского городского театра, Курганского драматического театра и Театра обско-угорского народа "Солнце", - сказал собеседник агентства.

Форум пройдет на сценах Свердловской филармонии, Детской филармонии, Театра музыкальной комедии и Екатеринбургского государственного театра оперы и балета. Также его участников примут Театр кукол, Театр драмы, Театр юного зрителя, Театр эстрады и Окружной дом офицеров.

Среди целей форума - консолидация творческих центров УФО, определение перспектив развития социально-культурной сферы и художественного образования в регионах. Его учредителем выступает полномочный представитель президента РФ в округе Николай Цуканов. Как сообщалось ранее, на форуме будет работать 11 секций различных направлений, запланировано порядка 200 мероприятий, среди которых музыкальные концерты, лекции и пленарные заседания.

В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина 2019 год в России объявлен Годом театра. Программа года включает 15 ключевых мероприятий, самыми масштабными из которых станут VIII Театральная олимпиада и Всероссийский театральный марафон. Общий бюджет Года театра должен составить порядка 1,5 млрд рублей.