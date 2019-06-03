Сергей Лукьяненко опубликовал "ВКонтакте" первую главу книги "Вечный дозор"

"Антон Городецкий снова в строю. И на этот раз ему придется распутать историю куда более запутанную и опасную, чем все предыдущие. И выбор в конце ему придется сделать самый тяжелый за все время. На самом деле самый неоднозначный и сложный. Но я верю, что Антон справится", - написал Лукьяненко.

В первой главе читатель узнает, почему Городецкий взял на себя убийство, которого он не совершал, а также кто будет его напарником в "Дозоре". Как отметил Лукьяненко, он и сам этого не знал до последнего момента.

"Понимаете, мир "Дозоров" для меня такой знакомый, что я в нем ориентируюсь едва ли не лучше, чем в нашем мире <…> Главное тут, сдерживать себя и не раскручивать все истории, попадающиеся по пути. Потому что очень хочется рассказать побольше и про Семена, и про Гесера, и про Завулона, и про всех-всех-всех. Я ведь все про них знаю, и я единственный, кто может это рассказать. Но задача писателя, к сожалению, знать все, а рассказать самое главное", - отметил Лукьяненко.

Ранее Лукьяненко также выкладывал в открытый доступ пролог книги.