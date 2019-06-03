Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Гергиева дал концерт в Берлине

БЕРЛИН, 4 июня. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева дал в понедельник вечером концерт в Берлине в рамках программы международного культурного проекта "Русские сезоны" в Германии и Дрезденского музыкального фестиваля. Как передает корреспондент ТАСС, мероприятие состоялось в Большом зале Концертхауса, расположенного на одной из центральных площадей Берлина - Жандарменмаркт.

Оркестр исполнил Концерт для оркестра №1 "Озорные частушки" Родиона Щедрина, Концерт для виолончели с оркестром №2 соль мажор, соч. 126 Дмитрия Шостаковича (солист - немецкий виолончелист Ян Фоглер), Симфонию №4 фа минор, соч. 36 Петра Чайковского.

Как отметил журналистам Гергиев, фестиваль "Русские сезоны" - это "замечательная идея". "Для меня этот фестиваль уже продолжается 30 лет: я выступаю очень много в Германии, играю много немецкой музыки, много русской музыки", - добавил он.

При этом Гергиев подчеркнул, что его "не интересует геополитическая конфронтация". "Германия и Россия должны помнить, что несут огромную ответственность перед потомками и последующими поколениями. В Европе должен быть мир - любой ценой", - заметил маэстро, отвечая на вопросы журналистов. "В этой связи культурные "Сезоны" - это очень хорошая идея", - добавил он.

5 июня во Дворце культуры Дрездена музыканты представят произведения "Прометей" ("Поэма огня", соч. 60) и "Поэма экстаза" (соч. 54) Александра Скрябина вместе с местным хором и лауреатом международных конкурсов пианистом Ильей Рашковским, а также Симфонию №4 Петра Чайковского.

Дрезденский музыкальный фестиваль - одно из крупнейших в Германии ежегодных мероприятий, объединяющих ведущих исполнителей классической музыки со всего мира. Художественным руководителем проекта с 2009 года является виолончелист Ян Фоглер.

О "Русских сезонах"

Масштабный проект "Русские сезоны" инициирован правительством России и Минкультуры РФ. В его рамках в одном из зарубежных государств на протяжении календарного года проходят гастроли лучших российских творческих коллективов, выставки из собраний крупнейших музеев, фестивали циркового искусства, премьеры российского кино, ледовые и цирковые шоу.

В текущем году "Русские сезоны" проходят в Германии - фестивальный цикл открыла 7 января опера "Иоланта" Петра Чайковского в исполнении солистов оперной труппы, хора и симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Гергиева. Концерт прошел в Берлинской филармонии.

Впервые проект "Русские сезоны" был реализован в 2017 году в Японии. В 2018 году фестиваль проходил в Италии. Как говорил руководитель фестиваля Алексей Лебедев, за эти два года мероприятия в его рамках посетили 9 млн человек.