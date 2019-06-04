В Большом театре впервые пройдет гала-концерт лауреатов премии "Артист Радио России"

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) на Новой сцене во вторник впервые представит гала-концерт "Опера на бис", участниками которого станут лауреаты премии "Артист Радио России". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГАБТ.

"В гала-концерте "Опера на бис" прозвучат арии из опер русских и зарубежных композиторов, которые исполнят лауреаты премии "Артист Радио России" разных лет. В их числе, в частности, будут солист Михайловского театра Сергей Кузьмин, солист Башкирской оперы Артур Каипкулов, солист Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Владимир Дмитрук, а также лауреат премии 2019 года, солистка Большого театра Гузель Шарипова, награда которой будет вручена сегодня на сцене", - проинформировала собеседница агентства.

Она рассказала, что премия "Артист Радио России" учреждена в 2016 году. Главная цель этой награды - информационная поддержка и курирование проектов молодых талантливых артистов в течение трех лет. Первой обладательницей премии стала солистка Башкирской оперы Диляра Идрисова. Затем список лауреатов пополнился целым рядом фамилий. "Сегодня к ним присоединится солистка Большого театра Гузель Шарипова", - отметила представитель пресс-службы ГАБТ.

О новом лауреате известно, что Гузель Шарипова в 2006 году окончила Уфимское училище искусств по специальности "Вокальное искусство", затем обучалась в Российской академии музыки имени Гнесиных. В 2009-2012 годах пела в Ансамбле песни и пляски Российской армии имени Александрова, после чего стала артисткой театральной компании Stage Entertainment. В 2016-2018 годах была солисткой оперной труппы Приморской сцены Мариинского театра. В сезоне 2018/2019 принята в оперную труппу Большого театра.

"У всех лауреатов премии "Артист Радио России" прекрасно складываются карьеры, и мы решили, что теперь настала очередь собрать их в одном концерте. Сегодняшний вечер - первый, но, надеемся, не последний опыт их совместного выступления. И мы горячо благодарим Большой театр и лично его директора Владимира Георгиевича Урина за поддержку этого проекта", - процитировали в пресс-службе ГАБТ слова организаторов проекта.

Концерт "Опера на бис" пройдет с участием симфонического оркестра Большого театра. За дирижерским пультом - Антон Гришанин. Ведущая вечера - музыкальный обозреватель "Радио России" Ольга Русанова.